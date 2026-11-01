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Mersin'den mitoloji ve mutfak vurgusuyla dört mevsim turizm tanıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ATF'de VR deneyimiyle kentin tarihi, mitolojik mirası, doğal güzellikleri ve gastronomisini turizm profesyonellerine tanıttı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mersin'den mitoloji ve mutfak vurgusuyla dört mevsim turizm tanıtımı

Mersin'in tanıtım atılımı Antalya'da

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF) kapsamında kentin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik zenginliklerini profesyonel turizm temsilcilerine sundu. Belediye, fuarda kurduğu stantta hem geleneksel tanıtım materyallerine hem de ileri teknolojilere yer vererek ziyaretçilere kapsamlı bir izlenim bırakmayı hedefledi.

Fuar katılımı ve görüşmeler:

26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda E-26 numaralı stantta yer alan Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı seyahat acenteleri, tur operatörleri, otel işletmecileri ve turizm profesyonelleriyle bir araya geldi. Standda Türkçe ve İngilizce bilgilendirmeler yapılarak, kentin farklı turizm rotaları ile dört mevsim ziyaret edilebilecek bir destinasyon olduğu vurgulandı. Görüşmelerin odağında bilinirliğin artırılması ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi yer aldı.

Kültürel miras ve sanal gerçeklik deneyimi:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yürütücülüğünde sürdürülen tanıtım çalışmaları çerçevesinde Mersin'in binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik mirası öne çıkarıldı. Standda dikkat çeken uygulamalardan biri de VR (sanal gerçeklik) gözlükleri oldu; ziyaretçiler bu teknoloji sayesinde kentin mitolojik anlatılarını, tarihi dokusunu ve kültürel mirasını dijital ortamda deneyimleme fırsatı buldu. Bu yaklaşım, Mersin'in hem kültür-turizm hem de deneyim temelli alternatif turizm olanaklarını görünür kıldı.

Fuarda yapılan sunumlar ve kurulan temasların, Mersin'in ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki konumunu güçlendirmesi ve sektörel iş birliklerinin somut projelere dönüşmesi bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULUSLARARASI ANTALYA TURİZM FUARI’NDA (ATF) KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULUSLARARASI ANTALYA TURİZM FUARI’NDA (ATF) KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL, DOĞAL VE GASTRONOMİK ZENGİNLİKLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM TEMSİLCİLERİNE TANITTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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