Bozkırın özgür bekçileri: yılkı atlarının Sivas'taki görkemi

Görüntüler ve bölgeler:

Sivas'ta doğada özgürce dolaşan yılkı atları, Kangal ilçesine bağlı Bektaş köyü yakınlarında ve Divriği ilçesinde, Yama Dağı çevresinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Zaman zaman sürüler halinde kır ve bozkırda koşan atlar, kırsal alana estetik bir hareket katıyor.

Tanıkların gözlemleri:

İnsanların yaşadığı yerleşim alanlarından uzak, tamamen kendi gruplarıyla yaşayan atlar her mevsim görülebiliyor. Bölgede doğa yürüyüşüne çıkanlar ve gezginler, sürülerin ani hareketlerine şahit olabiliyor; motor ve insan sesleri atları dörtnala kaçmaya sevk edebiliyor.

"Boş zamanlarımda motosikletim ile yılkı atlarının olduğu bölgede gezmeyi severim. Geçen gün yine gezerken yolun aşağısında yayıldıklarını gördüm, normalde her zaman bu kadar at denk gelmez. Motorun sesini duyunca korkarak dörtnala koşmaya başladılar. O kadar fazla atı bir arada görünce çok şaşırdım. 50-60 atı aynı anda görünce ben de cep telefonumun kamerası ile görüntüledim," dedi Muhammed Yılmaz.

Grup yapısı ve davranış:

Gözlemlenen sürülerde sosyal bir düzen bulunuyor; sürü liderine aygır deniyor. Bir grupta iki aygır bulunduğunda aralarında boğuşma görülebiliyor ve kazanan aygır liderliğini sürdürüyor. Kaybeden aygır ise gruptan dışlanıyor, yeni bir grup arayışına giriyor ya da yalnız kalıyor.

Görüntülenen alan, bölgenin yalnızca görünen kısmını oluşturuyor; yerel tanıklara göre Yama Dağı etrafındaki daha uzak bölgelerde at sayısı daha fazla olabiliyor. Bu eşsiz sahneler, kırsal kesimde yaşayanların ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

SİVAS’TA DOĞADA ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE DOLAŞAN YILKI ATLARI GÖRÜNTÜLENDİ.