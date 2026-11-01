Maraton için köprü ve tünellerde erken saatten itibaren geniş çaplı trafik kesintisi

İstanbul maratonu nedeniyle yollar kapandı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Etkinlik süresince köprüler, tünel ve ana arterlerde planlı kesintiler uygulanacak.

Kapatılan ana hatlar:

Emniyet açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 03.00'ten itibaren; Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ise 06.00'dan itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İETT duyurusunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00'e kadar kapalı kalmasının planlandığı belirtildi.

Aynı saatte eş zamanlı olarak Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı durdurulacak. Tarihi yarımada çevresinde ise Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak ulaşıma kapandı.

Emniyet tarafından trafiğe kapatılacağı belirtilen diğer başlıca güzergahlar arasında Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki köprü bağlantı yolları, Avrasya Tüneli, Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Çırağan, Tersane, Kemeraltı, Necatibey, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy ve Sultanahmet çevresindeki bazı yollar yer aldı.

Alternatif güzergahlar ve yönlendirmeler:

Emniyet yetkilileri, sürücüleri alternatif olarak Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine yönlendirdi. Ayrıca kapalı güzergahları kullanmak isteyenler için Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme rotaları önerildi.

Yetkililer, sürücülerden planlı yol kapatma ve yönlendirmelere dikkati çekmelerini, toplu taşıma ve alternatif güzergahları tercih ederek seyahatlerini önceden planlamalarını istedi.

İstanbul Maratonu sebebiyle yollar gece 03.00’da kapandı