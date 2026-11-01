Bağcılar’da hafriyat çalışması sonrası zemin kaydı: 4 bina tedbiren boşaltıldı

Bağcılar'da gece yarısı meydana gelen hasar sonrası ilçede tahliye

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta, inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki yapılar üzerinde hasar oluştu. Olay, 02.00 sıralarında fark edildi; duvarlarda yarıklar ve çatlakların yanı sıra bir binanın zemininde kayma ve yapıdan gelen sesler tespit edildi.

olayın gelişimi:

Çalışma esnasında bitişikteki iki binanın duvarlarında yarık ve çatlaklar meydana geldi. Ayrı bir binanın ön cephesinde gözlenen zemin kayması ve yapısal sesler üzerine çevredeki sakinler kendi imkanlarıyla binaları boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

müdahaleler ve durumu değerlendirme:

Ekiplerin yaptığı incelemede, inşaat alanının çevresindeki iki apartmanda kısmi çatlak ve yarıklar tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler tarafından hasar gören iki bina mühürlendi, diğer iki bina ise tedbiren boşaltıldı. Bölgedeki çalışmalar güvenlik önlemleri kapsamında durduruldu ve sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde yetkililerin yapacağı teknik inceleme ve rapor sonucuna göre binaların geleceği belirlenecek. Geçici önlemlerle sakinlerin güvenliği ön planda tutuldu.

sakinlerin görüşü:

Bina sakinlerinden İrfan Uluç, olayla ilgili olarak, "Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkarıyorlar; binanın alt tarafında hafriyat çıkarırken fazla çıkarmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz. Büyük ihtimalle binayı yıkacaklar" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili resmi kurumların detaylı incelemesi sürüyor; sakinlere geçici barınma ve bilgi desteği sağlanması için belediye birimleri koordinasyon halinde çalışıyor.

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