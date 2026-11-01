Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Yenilen liderlerin buluşması: Vucic ve Orban'dan 'geri döneceğiz' mesajı

Sırbistan ve Macaristan’da iktidarlarını kaybeden Vucic ile Orban, Belgrad yakınındaki aile evinde buluşup dostluk ve 'geri döneceğiz' sözü verdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 04:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yenilen liderlerin buluşması: Vucic ve Orban'dan 'geri döneceğiz' mesajı

Vucic ve Orban'ın buluşması:

Sırbistan ve Macaristan’da bu yıl yapılan genel seçimlerde uzun süreli iktidarlarını yitiren liderler Aleksandar Vucic ile Viktor Orban, Belgrad yakınlarındaki Vucic’e ait aile evinde bir araya geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler, iki ismin seçim yenilgilerine rağmen birbirlerine destek verdiğini ve ilişkilerinin devam ettiğini gösterdi.

seçim sonuçları ve liderlerin açıklamaları:

Vucic, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra yeni kurulan Öğrenci Listesi hareketine karşı açık farkla kaybettiğini kabul etmişti. 12 yıl boyunca başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında bulunan Vucic, paylaştığı videoda "Büyük dostum, kardeşim Viktor Orban’ı ağırlamaktan ötürü çok mutluyum... Evet, ikimiz de kısa süre evvel seçimleri kaybettik ama onurumuzu, gururumuzu ve inancımızı kaybetmedik" dedi.

dostluk ve siyasi mesajlar:

Orban da karşılık olarak "Gerçek dostlar, zor zamanlarda birbirine daha da yakınlaşır" ifadesini kullandı ve Vucic’e desteğini yineledi: "Aleksandar, her zaman yanında olduğumdan emin olabilirsin. Aramızdaki ilişkinin dostluktan daha fazlası olduğunu biliyorsun". Buluşma, iki liderin kişisel bağlarını ve ortak söylemlerini koruma niyetini öne çıkardı.

Görüşmenin sonunda Vucic, Orban’a sarılarak paylaşımını "Geri döneceğiz" mesajıyla sonlandırdı. Bu ifade, her iki liderin de siyasi geleceklerine dair umutlu bir duruş sergilediğini yansıtıyor.

Orban ise nisan ayında yapılan seçimlerde 16 yıllık iktidarını muhalefetteki Peter Magyar’ın liderliğindeki Tisza partisine karşı kaybetmişti. İki ülkenin liderlerinin bu görüntüsü, yenilgi sonrasındaki ilk dayanışma işareti olarak değerlendiriliyor ve bölgesel siyaset çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.

Sırbistan ve Macaristan’da her ikisi de on yılı aşan iktidarlarını bu yıl yapılan genel seçimlerde...

Sırbistan ve Macaristan’da her ikisi de on yılı aşan iktidarlarını bu yıl yapılan genel seçimlerde kaybeden Sırp lider Aleksandar Vucic ile Macar lider Viktor Orban, ortak görüntü paylaşarak "Geri döneceğiz" mesajı verdi.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentin bakımını evlere taşıyor: İskenderun'da ücretsiz kuaförlük hizmeti
images

Barış için Rusya ile Ukrayna'nın anlaşması ve Avrupa-Rusya ilişkilerinin yeniden...
images

Kahramanmaraş'ta hikâye köprüleri: masallar okullardan huzurevlerine
images

Şap alarmı Elbistan'da beş mahallede hayvan hareketleri durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentin bakımını evlere taşıyor: İskenderun'da ücretsiz kuaförlük hizmeti

antakya'da aranan hükümlü adliyeye sevk edilip tutuklandı

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme