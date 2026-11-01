Yenilen liderlerin buluşması: Vucic ve Orban'dan 'geri döneceğiz' mesajı

Vucic ve Orban'ın buluşması:

Sırbistan ve Macaristan’da bu yıl yapılan genel seçimlerde uzun süreli iktidarlarını yitiren liderler Aleksandar Vucic ile Viktor Orban, Belgrad yakınlarındaki Vucic’e ait aile evinde bir araya geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler, iki ismin seçim yenilgilerine rağmen birbirlerine destek verdiğini ve ilişkilerinin devam ettiğini gösterdi.

seçim sonuçları ve liderlerin açıklamaları:

Vucic, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra yeni kurulan Öğrenci Listesi hareketine karşı açık farkla kaybettiğini kabul etmişti. 12 yıl boyunca başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında bulunan Vucic, paylaştığı videoda "Büyük dostum, kardeşim Viktor Orban’ı ağırlamaktan ötürü çok mutluyum... Evet, ikimiz de kısa süre evvel seçimleri kaybettik ama onurumuzu, gururumuzu ve inancımızı kaybetmedik" dedi.

dostluk ve siyasi mesajlar:

Orban da karşılık olarak "Gerçek dostlar, zor zamanlarda birbirine daha da yakınlaşır" ifadesini kullandı ve Vucic’e desteğini yineledi: "Aleksandar, her zaman yanında olduğumdan emin olabilirsin. Aramızdaki ilişkinin dostluktan daha fazlası olduğunu biliyorsun". Buluşma, iki liderin kişisel bağlarını ve ortak söylemlerini koruma niyetini öne çıkardı.

Görüşmenin sonunda Vucic, Orban’a sarılarak paylaşımını "Geri döneceğiz" mesajıyla sonlandırdı. Bu ifade, her iki liderin de siyasi geleceklerine dair umutlu bir duruş sergilediğini yansıtıyor.

Orban ise nisan ayında yapılan seçimlerde 16 yıllık iktidarını muhalefetteki Peter Magyar’ın liderliğindeki Tisza partisine karşı kaybetmişti. İki ülkenin liderlerinin bu görüntüsü, yenilgi sonrasındaki ilk dayanışma işareti olarak değerlendiriliyor ve bölgesel siyaset çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.

Sırbistan ve Macaristan’da her ikisi de on yılı aşan iktidarlarını bu yıl yapılan genel seçimlerde kaybeden Sırp lider Aleksandar Vucic ile Macar lider Viktor Orban, ortak görüntü paylaşarak "Geri döneceğiz" mesajı verdi.