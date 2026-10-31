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Kahramanmaraş'ta hikâye köprüleri: masallar okullardan huzurevlerine

Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni kapsamında anlatıcılar, okullar, hastaneler ve huzurevlerinde masal dinletileri sunuyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Emre Koç

Kahramanmaraş'ta hikâye köprüleri: masallar okullardan huzurevlerine

Kahramanmaraş'ta masal rüzgarı devam ediyor:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni kapsamında Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen anlatıcılar, kent genelinde vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlikler okullar, hastaneler, kütüphaneler, huzurevleri, emekliler lokali ve gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen oturumlarla sürüyor.

Okullarda, hastanelerde, huzurevlerinde:

Anlatıcılar minik öğrencilerin hayal dünyasına dokunuyor; hikâye dinletileri çocukların dil ve algı gelişimine katkı sağlıyor. Hastanelerdeki oturumlar hem yatan hastalara hem sağlık çalışanlarına moral verirken, huzurevi programlarında geçmişin hatıraları ve anlatı geleneği sakinlerle paylaşılıyor.

Kuşakları buluşturan program:

Şölen, şehir çapında düzenlenen etkinliklerle kuşaklar arası iletişimi güçlendiriyor ve anlatıcılığın kuşakları bir araya getiren yönünü ön plana çıkarıyor. Kütüphaneler ve gençlik merkezlerinde yapılan buluşmalar ortak bir kültürel deneyim yaratıyor.

Etkinlikler Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraşın ev sahipliğinde düzenleniyor ve 1 Kasım Pazar akşamına kadar şehrin farklı noktalarındaki programlarla devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. ULUSLARARASI DÜNYA HİKÂYE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. ULUSLARARASI DÜNYA HİKÂYE ANLATICILARI ŞÖLENİ KAPSAMINDA TÜRKİYE VE DÜNYADAN GELEN ANLATICILAR; OKULLARDAN HASTANELERE, HUZUREVLERİNDEN KÜTÜPHANELERE KADAR ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA 7’DEN 70’E HERKESİ MASALLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASIYLA BULUŞTURUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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