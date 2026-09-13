Mardin 1969 Spor'da Albayrak: oyunda gelişme şart

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Ferhat Serkan Albayrak karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

maç yorumu:

Albayrak, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve rakibi hafta içinde analiz ettiklerini belirtti. Rakibin topa daha fazla sahip görünmesinin, taktik planlarının bir parçası olduğunu ifade etti. Skor gerisinde kaldıktan sonra son 20-25 dakika içinde risk aldıklarını; skoru eşitlemek amacıyla hem oyuncu değişikliklerine hem de dizilişte değişikliğe gittiklerini anlattı.

Teknik sorumlu, bu dönemde hem gol bulup maça dönebileceklerini hem de açık verip gol yiyebileceklerini kabul ederek, maç içerisinde alınan risklerin iki yönlü sonuç doğurabileceğini vurguladı.

önemli noktalar:

Albayrak, açıkça "Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda oyun gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" diyerek takımın performansından duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti. Hazırlık ve analizlerin sürdüğünü, ancak saha içindeki uygulamada beklenen düzeye ulaşılamadığını belirtti.

Teknik ekip için önümüzdeki maçların önceliğinin oyun gücünü ve sahadaki etkinliği artırmak olduğunun altını çizen Albayrak, bu doğrultuda düzeltici adımlar atacaklarını söyledi.

MARDİN 1969 SPOR TEKNİK SORUMLUSU FERHAT SERKAN ALBAYRAK (SAĞDA)