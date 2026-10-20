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Mardin merkezli operasyonda DEAŞ'e finans sağladığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltında

Mardin merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmada, 6415 sayılı kanun kapsamında DEAŞ'e finans sağladığı belirlenen 14 kişiden 11'i gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mardin merkezli operasyonda DEAŞ'e finans sağladığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltında

Operasyonun niteliği:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'e finans sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturmada işlemler, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütüldü ve toplam 14 şüpheliye yönelik arama ve yakalama faaliyeti planlandı.

İller ve yakalama sayıları:

Planlanan operasyonlar çerçevesinde İstanbul'da 9, Gaziantep'te 2, Ankara, Denizli ve Malatya'da ise birer şüpheliye yönelik eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalar ve soruşturmanın gidişatı:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu ve bu verilerin incelemesi soruşturmanın önemli bir parçası olarak sürdürülüyor. Operasyon kapsamında tespit edilen diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen delillerin analizini tamamlayıp, kovuşturma sürecini ilerletmek üzere adli makamlarla koordineli olarak çalışmayı sürdürecek.

İSTANBUL&#039;DA 9, GAZİANTEP&#039;TE 2, ANKARA, DENİZLİ VE MALATYA&#039;DA BİRER ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON...

İSTANBUL'DA 9, GAZİANTEP'TE 2, ANKARA, DENİZLİ VE MALATYA'DA BİRER ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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