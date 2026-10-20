Sınır kapısından geçerken valizde 4 milyon lira kaynağı açıklanamadı

dereköy-malko tarnovo hattında valizde büyük miktar para ele geçirildi

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim günü saat 22.10 sıralarında Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir yolcu minibüsü Dereköy Sınır Kapısı kontrolünde durduruldu. Araç Bulgaristan plakalıydı; sürücü ve yolcular kontroller sırasında beyan edecek herhangi bir şeyleri olmadığını bildirdi.

bulunan paranın detayları:

Yapılan bagaj kontrollerinde, yolculardan birine ait valizde farklı kupürlerde düzenlenmiş 8 plastik zarf tespit edildi. İncelemede söz konusu zarflarda toplam 4 milyon Türk lirası bulundu. Açıklamada bu tutarın yaklaşık 71 bin 760 euro karşılığı olduğu belirtildi.

Bulunan paranın kaynağına ilişkin herhangi bir belge veya açıklama sunulmadığı bildirildi. Bu nedenle gümrük yetkilileri paraya el koydu ve incelemeleri sürdürdü.

gümrük işlemleri ve yasal hatırlatma:

Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtilen yolcu hakkında Para Birimi Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı. Bulgaristan Gümrük İdaresi, açıklamasında üçüncü ülkelere giriş ve çıkışlarda nakit beyanı uygulamasına dikkat çekti.

Açıklamada, 10 bin euro veya üzerindeki nakit paranın ya da başka para birimlerindeki karşılığının gümrük yetkililerine beyan edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu çerçevede beyan edilmemiş nakit paraya el konulduğu, konuya ilişkin idari sürecin işletildiği ifade edildi.

DEREKÖY SINIR KAPISI'NDAN GEÇEREK BULGARİSTAN'IN MALKO TARNOVO GÜMRÜK NOKTASI'NA GİRİŞ YAPAN BİR YOLCUNUN VALİZİNDE BEYAN EDİLMEMİŞ 4 MİLYON TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ.