Hibrit akünün arkasına gizlenen 4 kilo 560 gram esrar sınır kapısında yakalandı

Kapitan Andreevo'da akünün arkasındaki gizli bölmede uyuşturucu bulundu

SOFYA (İHA) - Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde, Kapıkule Sınır Kapısı yönüne geçiş yapmak isteyen bir otomobilin hibrit aküsünün arkasında özel olarak hazırlanmış bölmeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olay 18 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşti.

Operasyon ve arama:

Bulgaristan Gümrük Genel Müdürlüğü ve Gümrük İdaresi ekiplerinin ortak çalışması sonucu durdurulan Bulgaristan plakalı otomobil detaylı incelemeye alındı. Araçtaki aramada, hibrit akünün arkasındaki özel bölmede 6 polietilen torba içinde saklanmış madde tespit edildi. Yapılan saha testinde, maddenin esrar olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığı 4 kilo 560 gram olarak kaydedildi; maddenin piyasa değerinin 37 bin 303 euro olduğu açıklandı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 45 yaşındaki sürücü P.P. ile 48 yaşındaki D.I. hakkında, uyuşturucu maddeyi Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüphelilerin en fazla 72 saate kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

İHA muhabirinin bildirdiğine göre operasyon ve soruşturma süreci devam ediyor. Haber 20.10.2026 tarihinde servis edildi.

KAPİTAN ANDREEVO GÜMRÜĞÜNDE, KAPIKULE SINIR KAPISI’NA GELMEYE ÇALIŞAN BİR OTOMOBİLİN HİBRİT AKÜSÜNÜN ARKASINA GİZLENMİŞ 4 KİLO 560 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.