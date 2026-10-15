Mardin'de iki ilçede art arda kaza: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleşen kazalarda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaylara sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti; kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızıltepe'deki kaza:

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Şenyurt Çevre Yolu kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, acil müdahale sonrası Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nusaybin'deki kazalar:

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca Yazyurdu Mahallesi'nde devrilen otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi; sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA 4 KİŞİ YARALANDI.