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Mardin'de iki ilçede art arda kaza: 4 kişi yaralandı

Kızıltepe ve Nusaybin'deki trafik kazalarında toplam 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, olaylara sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin'de iki ilçede art arda kaza: 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki ilçede art arda kaza: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleşen kazalarda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaylara sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti; kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızıltepe'deki kaza:

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Şenyurt Çevre Yolu kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, acil müdahale sonrası Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nusaybin'deki kazalar:

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca Yazyurdu Mahallesi'nde devrilen otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi; sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA 4 KİŞİ...

MARDİN’İN KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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