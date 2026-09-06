Van OSB başkanından OVP yorumu: üretim odaklı politikalara öncelik verilmeli

Van OSB'den OVP değerlendirmesi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) sanayi ve üretim cephesinde taşıdığı öneme dikkat çekti. Aslan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek metnin reel sektöre umut verdiğini söyledi.

Programın öncelikleri ve reel sektörün değerlendirmesi:

Aslan, OVP'de öne çıkan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplinin korunması ve üretim odaklı büyüme hedeflerinin iş dünyası için hayati olduğunu vurguladı. Programda; dış kaynaklı haksız rekabetle mücadele, ticaret politikası araçlarının etkin kullanımı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile reel sektörle düzenli istişarenin kurumsallaşmasının öneminin altını çizdi.

Korunma stratejisi ve finansmana erişim çağrısı:

Dünya genelindeki dalgalanmalar ve artan korumacılık ortamına işaret eden Aslan, reel sektörün beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Küresel ve bölgesel belirsizliklerin tırmandığı, korumacılık ve küresel ticaret savaşlarının arttığı bu zorlu dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızlıca atılmasıdır."

Aslan, finansal istikrarın güçlendirilmesi, sanayicilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılması ve kapsamlı bir Sanayi Koruma Stratejisi oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Van OSB ve bölge sanayicileri olarak Türkiye'nin ekonomik hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler iş dünyası olarak ülkemizin büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki özel sektör ne kadar güçlü olursa, Van o kadar güçlü olur; Van ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur."

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, AÇIKLANAN 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAMI’NIN (OVP) SANAYİ VE ÜRETİM SEKTÖRÜ AÇISINDAN KRİTİK HEDEFLER BARINDIRDIĞINI BELİRTEREK, "ÖZEL SEKTÖR GÜÇLÜ OLURSA VAN GÜÇLÜ OLUR, TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR" DEDİ.