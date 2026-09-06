Savaşın gölgesinde enflasyon ve OVP'nin yol haritası: Yılmaz'ın açıklamaları

OVP sunumu ve ekonomik öncelikler:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda büyüme, enflasyon, istihdam, bütçe dengesi ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefler kamuoyuyla paylaşıldı. Yılmaz, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak programın kapsamını ve uygulanacak politika setini değerlendirdi.

para, maliye ve arz yönlü politikaların bütünlüğü:

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikasından ibaret olmadığını vurguladı. Buna göre programda para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü tedbirler de devreye alınacak. Özellikle gıda arzını artırmaya yönelik sulama yatırımları ön plana çıkarılacak ve yönetilen fiyatlara 2027'de daha hassas yaklaşılacak. Yenilenebilir enerji ve demiryolu yatırımları ile üretim ve lojistik maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor; para, maliye ve arz yönlü politikaların bütüncül şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

sosyal konut ve kira baskısına karşı tedbirler:

Konut arzının kiralar üzerindeki etkisine değinen Yılmaz, deprem alanlarında konut üretiminin kiraları etkilediğini belirtti. Sosyal konut uygulaması öncelikler arasında; şu anda başlatılan 500 bin konut ve 15 bin kiralık sosyal konut projelerinin sürecinin hızlandırılacağı, bütçeden ve bütçe dışı kaynaklardan destek sağlanacağı bildirildi. Konut arzı üzerinden kiralara gelecek olan olumlu yansımaların, enflasyonla mücadelede arz yönlü katkı vereceği vurgulandı.

enflasyon, dış konjonktür ve savaşların rolü:

Yılmaz, dış konjonktürün program üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu belirterek son dönemde karşılaşılan negatif sürprizleri işaret etti. Buna ilişkin çarpıcı değerlendirmesinde, 'Savaşın etkisi olmasa bugün yüzde 31,5’lerde değil de yüzde 25 enflasyonlardan bahsediyor olacaktık' ifadelerini kullandı. Bu farkın finansal atmosfer üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekti ve elimizde olmayan dış şoklara karşı tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Yılmaz, bölgedeki savaşlardan Türkiye'nin diğer ülkelerden daha fazla etkilenmesinde 'atalet' kavramının önemine işaret etti. Geçmişten gelen yüksek enflasyon oranlarının, politika değişiklikleriyle dahi muhtemel etkilerini sürdürdüğünü; düşük bazla sürece girenlerle yüksek enflasyonla girenlerin aynı şekilde etkilenmediğini anlattı. Bu nedenle programın oluşturulmasında dış şokların ve savaşların etkileri ihtiyatla hesaba katılmış durumda.

revizyon olasılıkları ve programın ana çerçevesi:

Yılmaz, programın revizyona açık olduğunu ancak ana çerçevenin ve istikametin korunacağını belirtti. Uluslararası kuruluşların da sık sık revizyon yaptığını hatırlatarak, dış faktörlerin değişkenliğinin programı etkileyebileceğini, ancak ana hedeflerin korunacağını vurguladı. Ayrıca programda atıl iş gücüne odaklanma, sanayinin öne çıkarılması ve ekonomik güvenlik konularında güncellemeler yapılacağını söyledi.

istihdam, işsizlik hesaplamaları ve bölgesel etkiler:

OVP'de 2027-2029 döneminde 2,1 milyon kişilik istihdam artışı hedeflendiği; bunun yıllık yaklaşık 700 bin kişiye tekabül ettiği açıklandı. Yılmaz, bu hedeflerin iş gücü piyasası reformları ve aktif iş gücü politikaları ile sağlanacağını belirtti. İşsizlik hesaplamalarında TÜİK'in Eurostat ve Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi yöntemlerini kullandığını; iş aramayanların işsiz olarak sayılmadığını anlattı. Atıl iş gücünün potansiyel iş gücü ve zamana bağlı eksik istihdamdan oluştuğu, bu kitleyi azaltmaya yönelik politikaların programda yer aldığı ifade edildi.

Terörün ekonomik maliyetine de değinen Yılmaz, terörün Türkiye'ye uzun vadeli maliyetinin en az 2,3 trilyon dolar olduğunu belirtti. Terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarım, hayvancılık, turizm ve yatırımların olumlu etkileneceğini, güvenliğin sağlanmasıyla sermaye ve nitelikli insanın bölgeye yönelmesinin büyümeyi destekleyeceğini söyledi.

Yılmaz son olarak, programın seçim takvimine göre değil mevcut belirlilik ve hedeflere göre hazırlandığını; ekonominin nihai amacının toplumun refahını artırmak olduğunu yineledi. Programın fiyat istikrarına doğru daha güçlü yürüyen, büyüme, ihracat, yatırım ve istihdamı artıran bir Türkiye hedeflediği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAMI (OVP) CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLADI.