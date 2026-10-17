Eskil'in Selçuklu mirası: Ulu Camii uzun yılların ardından açılmayı bekliyor

Ulu Camii restorasyonu sürüyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan tarihi Eskil Ulu Camii için yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçe sakinleri, yıllardır ibadete kapalı olan caminin bir an önce yeniden açılmasını bekliyor.

tarihi yapı ve toplum hayatındaki yeri:

Emekli öğretmen Yahya Kemal Güdendede (80), Ulu Caminin ilçe halkı için önemine dikkat çekerek yapının bir Selçuklu eseri olduğunu ve ahşaplı bir mimariye sahip bulunduğunu söyledi. Güdendede, yapının ilk olarak Selçuklular tarafından mescit olarak inşa edildiğini, daha sonra kuzey ve batı taraflarına doğru iki defa büyütüldüğünü belirtti.

Güdendede, Süleyman Çelebi’nin seyahatnamesinden aktardığı ifadeye göre caminin iklim açısından da özellik taşıdığını vurguladı: caminin yazın serin, kışın ise sıcak olduğu anlatılıyor. Ulu Cami'nin bölge için maneviyat kaynağı olduğuna işaret eden Güdendede, buranın aynı zamanda selatin camisi olarak da bilindiğini söyledi ve caminin yaklaşık 7 senedir kapalı olduğunu ifade etti.

Güdendede'nin verdiği anekdotlarda caminin toplumsal hayatı nasıl desteklediği görülüyor: 30-40 yıl öncesine kadar ilçeye bağlı yaylaların Cuma günleri buraya gelerek namaz kıldığı, köyden gelenlerin ev sahipleriyle kaynaştığı aktarıldı. Ayrıca camiin geçmişinde üç defa minare yapılıp yıkıldığı bilgisi de paylaşıldı. Güdendede, cami kapanmadan önce Hacettepe Üniversitesi sanat tarihi hocalarının gelip yapı hakkında bilgi aldığını belirtti.

restorasyonun gerekçesi ve beklenti:

İlçe sakinlerinden Dursun Altan ise camide daha önce birçok kez tadilat yapıldığına rağmen duvarlardaki çatlaklar ve zemindeki çökmeler nedeniyle yeniden restorasyona alındığını söyledi. Altan, caminin yaklaşık 2020 yılından bu yana ibadete kapalı olduğunu; bir dönem restorasyon sonrası açılsa da çatlaklar ve zemin çökmesi nedeniyle yeniden restorasyon kapsamına girdiğini aktardı.

Her iki konuşmacı da restorasyonun tamamlanıp caminin en kısa sürede ibadete açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. İlçe halkı, tarihi değere sahip bu yapının hem mimari hem de sosyal açıdan onarılıp hizmete dönmesini istiyor.

YAKLAŞIK 500 YIL ÖNCE SELÇUKLU DÖNEMİNDE AKSARAY’IN ESKİL İLÇESİNDE YAPTIRILAN TARİHİ ULU CAMİ 6 YILDIR DEFALARCA KEZ RESTORASYONA GİRMESİNE RAĞMEN HALEN İBADETE KAPALI. İLÇE HALKI BİTMEYEN RESTORASYONA İSYAN EDERKEN, YENİ BİR FİRMA TARAFINDAN BAŞLATILAN TADİLAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.