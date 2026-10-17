Saimbeyli sokaklarında meşalelerle 106 yıllık gurur

Saimbeyli'de kurtuluş gecesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, akşam düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçe halkı, tarihsel hafızayı canlı tutan bir programla bir araya geldi.

Meşaleli yürüyüş ve aşık atışmaları:

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle cadde ve sokaklarda yürüdü. Kutlama alanında sahne alan aşıklar, sazları eşliğinde atışmalar yaparak türküleriyle geceye renk kattı ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser ve doğum günü sürprizi:

Sahne alan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, sevilen eserlerini Saimbeyliler için seslendirirken konser sırasında sanatçının 71'inci yaş günü de kutlandı. Doğum günü pastası, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve çevre ilçelerden programa katılan belediye başkanlarının katılımıyla kesildi. İlkan'a doğum günü ve konser anısına el dokuması kilim hediye edildi.

Etkinlikler hafta boyunca sürdü ve her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programlar, ilçede kutlama coşkusunu artırırken ortak anıların tazelendiği bir atmosfer oluşturdu.

Başkanın teşekkür mesajı:

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle her yaştan vatandaşın katılımıyla kutladıklarını belirterek, "Geceye eşsiz yorumlarıyla renk katan değerli sanatçımız Ahmet Selçuk İlkan’a, kıymetli aşıklarımıza ve bu unutulmaz akşamda alanı doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Kutlamalar, hem geçmişin anısına saygı hem de toplumsal dayanışmanın sergilendiği bir platform işlevi gördü; Saimbeyli'de gece boyunca süren etkinlikler yoğun katılımla son buldu.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA KUTLANDI. KUTLAMALARDA SAHNE ALAN SANATÇI AHMET SELÇUK İLKAN, 71’İNCİ YAŞ GÜNÜNÜ SAİMBEYLİLİLERLE BİRLİKTE KUTLADI.