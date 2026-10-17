Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Saimbeyli sokaklarında meşalelerle 106 yıllık gurur

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 106'ncı kurtuluş yıl dönümü; meşaleli yürüyüş, aşık atışmaları ve Ahmet Selçuk İlkan konseriyle kutlandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Saimbeyli sokaklarında meşalelerle 106 yıllık gurur

Saimbeyli'de kurtuluş gecesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, akşam düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçe halkı, tarihsel hafızayı canlı tutan bir programla bir araya geldi.

Meşaleli yürüyüş ve aşık atışmaları:

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle cadde ve sokaklarda yürüdü. Kutlama alanında sahne alan aşıklar, sazları eşliğinde atışmalar yaparak türküleriyle geceye renk kattı ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konser ve doğum günü sürprizi:

Sahne alan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, sevilen eserlerini Saimbeyliler için seslendirirken konser sırasında sanatçının 71'inci yaş günü de kutlandı. Doğum günü pastası, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve çevre ilçelerden programa katılan belediye başkanlarının katılımıyla kesildi. İlkan'a doğum günü ve konser anısına el dokuması kilim hediye edildi.

Etkinlikler hafta boyunca sürdü ve her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programlar, ilçede kutlama coşkusunu artırırken ortak anıların tazelendiği bir atmosfer oluşturdu.

Başkanın teşekkür mesajı:

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle her yaştan vatandaşın katılımıyla kutladıklarını belirterek, "Geceye eşsiz yorumlarıyla renk katan değerli sanatçımız Ahmet Selçuk İlkan’a, kıymetli aşıklarımıza ve bu unutulmaz akşamda alanı doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Kutlamalar, hem geçmişin anısına saygı hem de toplumsal dayanışmanın sergilendiği bir platform işlevi gördü; Saimbeyli'de gece boyunca süren etkinlikler yoğun katılımla son buldu.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA...

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA KUTLANDI. KUTLAMALARDA SAHNE ALAN SANATÇI AHMET SELÇUK İLKAN, 71’İNCİ YAŞ GÜNÜNÜ SAİMBEYLİLİLERLE BİRLİKTE KUTLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldırım’da edebiyat ve sinemanın kesiştiği kültür sanat sezonu açıldı
images

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek
images

Eskil'in Selçuklu mirası: Ulu Camii uzun yılların ardından açılmayı bekliyor
images

Kastamonu'da 55 yazma eser bir araya getirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de alışveriş sırasında servis aracı mağazaya girdi

Gülnar'da iki işletmeye fuhuş operasyonu: altı kişi tutuklandı

Gülnar'da fuhuş iddiası: iki mekânın ruhsatı tehlikede, 6 şüpheli tutuklandı

Plakasız kaçışın faturası 326 bin lira oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması