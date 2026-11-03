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Market sırasında saldırıya uğrayan kadın: 'şu an kulağım tam duymuyor'

Nevşehir'de market önünde sırada beklerken tokatlandığını söyleyen kadın, kulak hasarı ve işitme kaybı yaşadığını, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Market sırasında saldırıya uğrayan kadın: 'şu an kulağım tam duymuyor'

Market sırasında saldırıya uğrayan kadın: 'şu an kulağım tam duymuyor'

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, S.E. (46) işten döndükten sonra alışveriş için marketin önünde beklerken arkasından gelen Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne ve sol kulağına tokat atıldığını anlattı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde saldırganın kadına vurduktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Olayın görüntüleri ve ilk müdahale:

Görüntülerin ardından çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakaladı. Market çalışanlarının ambulansı aramasının ardından S.E.'ye ilk yardım yapıldı ve kadın ambulansla hastaneye götürüldü. S.E., saldırı anında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını, "Niye bana vurdun" diye bağırdığını ancak zanlının arkasına bile bakmadan kaçtığını söyledi.

Sağlık raporu ve adli süreç:

Hastanede düzenlenen sağlık raporunda S.E.'nin sol kulağında işitme kaybı tespit edildi; raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlike bulunmadığı belirtildi. S.E. tedavisinin sürdüğünü, doktorların her ay kontrol istediğini ve "Şu an kulağım tam duymuyor" dediğini aktardı.

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını öne sürdü. Soruşturma sırasında zanlının 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi; emniyetteki işlemlerinin ardından Tolga Ç. adliyeye sevk edilip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.E. olayla ilgili şikâyetçi oldu ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

YAŞADIĞI OLAYIN ARDINDAN KONUŞAN S.E.

YAŞADIĞI OLAYIN ARDINDAN KONUŞAN S.E.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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