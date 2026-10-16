Dolar 49,5241 +0,11%
Euro 55,8056 +0,50%
Bist 11.684,20 -3,20%
Altın Gram 6.691,37 +0,78%
EUR/USD 1,1264 +0,38%
Brent Petrol 105,91 -0,01%
--°

Marmara Üniversitesi'nde Gültekin için son veda: Üsküdar'da taziye programı

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde taziye töreni yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 07:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Marmara Üniversitesi'nde Gültekin için son veda: Üsküdar'da taziye programı

Taziye programı düzenlendi:

Anadolu Otoyolu'nda, Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Program, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve program akışı:

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu ve katılımcılar taziyelerini iletti.

Cenaze ve taziyenin kabulü:

Okunan Kur'an tilavetinin ve duaların ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Gültekin'in cenazesi cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacaktır.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı
images

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi
images

Tunceli'de sağlık binalarında afet hazırlığı tatbikatı
images

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da şiddetli yağış inşaat temelini çökertti: cadde trafiğe kapatıldı

Afyonkarahisar'da ani sel riski: sarı kodla tedbir çağrısı

Moldova'nın 35. yılına özel pul sergisi Ankara'da açıldı

Marmaris'te yazdan kalma ekim günleri turistleri sahile çekti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı