Marmara'da sabah yolculuğuna yunus konuk oldu

Marmara Denizi'nde beklenmedik misafir:

Sabahın erken saatlerinde balık avına çıkan İbrahim Özkan, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında teknesinin yanına yaklaşan bir yunus balığıyla karşılaştı. Beklenmedik misafir karşısında cep telefonuna sarılan Özkan, yunusun tekne etrafında yüzdüğü anları kaydetti.

Görüntüler ve denizin manzarası:

Gün doğumunun Marmara Denizi üzerinde oluşturduğu renkler ile yunusun hareketleri bir araya gelince ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Denizin sakinliği ve yunusun tekneye eşlik etmesi, kayıtlarda hem huzurlu hem de hareketli kareler sundu.

Kaydın önemi ve balıkçının tepkisi:

Özkan, yaşadığı karşılaşmayı saniye saniye cep telefonu kamerasına alırken, yunusun tekne çevresinden ayrılmayışı dikkati çekti. Kayıtta hem yunusun meraklı davranışı hem de sabahın sessiz atmosferi net biçimde görüldü.

İbrahim Özkan'ın kaydettiği bu anlar, Marmara Denizi'nde günlük yaşam ile doğal yaşamın kısa sürelik bir kesişmesine işaret ediyor ve izleyenlere unutulmaz bir sabah görüntüsü sunuyor.

TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇI İBRAHİM ÖZKAN, TEKNESİNE YAKLAŞAN YUNUS BALIĞINI FARK EDİNCE CEP TELEFONUNA SARILDI. YUNUSUN TEKNEYE EŞLİK ETTİĞİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.