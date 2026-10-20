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Gökçeada’da muhtarlarla dayanışma kahvaltısı: hizmete ortak akıl vurgusu

Kaymakam Osman Acar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Gökçeada'daki köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu; ortak akıl ve iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gökçeada’da muhtarlarla dayanışma kahvaltısı: hizmete ortak akıl vurgusu

Kaymakam ve muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi ve günlerini kutladı. Toplantıda hem gündelik hizmetler hem de vatandaş taleplerinin yerel düzeyde nasıl daha etkin karşılanacağına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

saha yaklaşımı ve ortak çalışmanın önemi:

Kahvaltıda muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Acar, muhtarlık müessesesini devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olarak nitelendirdi. Acar, muhtarları "vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde en yakın çalışma arkadaşları" olarak gördüğünü belirterek iş birliği ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca yerel hizmetlerin kayıt ve takip süreçlerinin hızlandırılması, sahadan gelen taleplerin önceliklendirilmesi ve kısa vadeli çözüm yollarının uygulanması gibi pratik konular ele alındı. Bu yaklaşımla, muhtarların sahadaki tespitlerinin idari süreçlere daha etkin şekilde yansıtılmasına vurgu yapıldı.

kutlama, teşekkür ve devam eden taahhütler:

Program sırasında Kaymakam Acar, toplantıda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağlardan biri ve sahadaki en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Köylerimizin, mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip ediyor, çözüm için birlikte gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, gönül gönüle, hep birlikte Gökçeada’mız için çalışmaya devam edeceğiz".

Programın sonunda Acar, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve görevlerinde sağlık, huzur ile muvaffakiyetler diledi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve ilerleyen dönemde devam edecek koordinasyon sözüyle sonlandı.

ÇANAKKALE&#039;NİN GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN...

ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEREK MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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