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Şuhut devlet hastanesi genel cerrahide Emre Şimşek göreve başladı

Op. Dr. Emre Şimşek'in göreve başlamasıyla Şuhut Devlet Hastanesi genel cerrahi kapasitesini güçlendiriyor; ilçe ve çevre köylerin erişimi artacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şuhut devlet hastanesi genel cerrahide Emre Şimşek göreve başladı

Göreve başlama

Şuhut Devlet Hastanesi uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde göreve başlayan Op. Dr. Emre Şimşek, ilçe halkına düzenli cerrahi hizmet sunacak şekilde göreve başladı.

Hizmet erişimi ve hedefler

Yeni uzman hekimin atanmasıyla birlikte Şuhut ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların genel cerrahi alanındaki sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Poliklinik kapasitesinin artması, acil ve planlı müdahalelerde bekleme sürelerinin kısalması ve gereksiz sevklerin azalması gibi olumlu etkiler bekleniyor.

Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Op. Dr. Emre Şimşek'e yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti. Atama, yerel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA GENEL CERRAHİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. EMRE ŞİMŞEK, ŞUHUT DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREVE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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