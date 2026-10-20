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Yerli ultrason üretimi için Güney Kore'den somut adım

Bakan Kemal Memişoğlu, Güney Kore'de Samsung Medison'la görüşmede yapay zekâ destekli ultrasonların üretimi için Türkiye'de tesis kurulacağını duyurdu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yerli ultrason üretimi için Güney Kore'den somut adım

yerli üretim için tesis adımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore temasları kapsamında yaptığı açıklamada, ülke içinde ultrason cihazlarının üretimine yönelik bir tesis kurulacağını bildirdi. Ziyaretin odak noktası, tıbbi görüntüleme teknolojilerinde iş birliği ve teknoloji transferinin somut adımlara dönüştürülmesiydi.

Memişoğlu, ziyaret boyunca özellikle yapay zekâ destekli sistemlerin üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ve ikinci bir aşamaya geçildiğini vurguladı:

"Ultrason cihazlarımızın üretimi için tesisimizi kuruyoruz. Bir dizi resmî temasta bulunmak üzere geldiğimiz Güney Kore’de, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison’u ziyaret ettik. Yapay zekâ destekli ultrason sistemlerini ve sürdürdüğümüz iş birliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdik. Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız. ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuzla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Samsung Medison ziyareti ve teknoloji transferi:

Memişoğlu'nun açıklamasına göre heyet, Samsung Medison'un üretim ve Ar-Ge yapısını görerek devam eden teknoloji transferi adımlarını değerlendirdi. Görüşmelerde, üretim süreçlerinin yerel kapasiteye aktarılması ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi öncelikli konu olarak ele alındı.

yerlilik oranı ve üretimin kapsamı:

Açıklamada öne çıkan hedefler arasında, cihazların monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar geniş bir yelpazede üretimin gerçekleştirilmesi ve bunun en az yüzde 71 yerlilik oranıyla tesis edilmesi yer aldı. Bakan Memişoğlu, bu adımla kritik bir teknolojinin yerli üretimle ülkeye kazandırılacağını ve "Üreten Sağlık" vizyonunun devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, tesis kurulumu ve seri üretime geçiş sürecinin, teknoloji transferinin ilerlemesine paralel olarak aşamalı şekilde yürütüleceğini; yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesinin de planın temel bileşenlerinden olduğunu kaydetti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, GÜNEY KORE&#039;DE ZİYARETLERDE BULUNDU

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, GÜNEY KORE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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