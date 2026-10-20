Üsküdar meclisinde başkanvekilliği seçimi muhalefetin yokluğunda tamamlandı

Üsküdar belediye meclisi yeni başkanvekili için toplandı

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkanvekilliği boşluğunu doldurmak üzere meclis salonunda bir araya geldi. Toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla oturum açılırken, seçim oturumuna muhalefet gruplarının katılmaması dikkat çekti.

toplantı ve katılım durumu:

Oturumda Cumhur İttifakı meclis üyeleri salonu doldurdu. CHP grubu (10 meclis üyesi) toplantıya katılmazken, Yeni Parti (9 meclis üyesi) ile bir bağımsız üye de salonda yer almadı. Bu katılım tablosu, oylamanın tek adaylı bir yarışa dönüşmesine yol açtı.

seçim süreci ve sonuç:

Başkanvekilliği koltuğu, 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatının ardından boşalmıştı. Bugünkü oturumda Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak seçime girerek belediye başkanvekili olarak belirlendi.

Oylamanın muhalefetin katılmaması nedeniyle rekabetsiz geçmesi, meclis içindeki siyasi denge ve temsil tartışmalarını gündeme taşıdı; seçim, usul açısından tamamlanmış olsa da politikanın yerel yansımaları tartışma konusu olmaya devam edecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNE CHP VE YENİ PARTİ GRUBU KATILMADI