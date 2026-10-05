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Marmaraereğlisi'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi’nde jandarmanın takibiyle düzenlenen operasyonda 80 gram metamfetamin ve aparatlar ele geçirildi; E.K. ve H.D. tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmaraereğlisi'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gelen istihbarat üzerine başlattığı çalışmada uyuşturucu sevkiyatı olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan takip sonucu şüpheli araçların Yeniçiftlik Mahallesi'ne giriş yaptığı tespit edildi ve ekipler durdurma işlemi gerçekleştirdi.

aramalar ve ele geçirilenler:

Durdurulan iki otomobilde ve araçlarda bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik çeşitli aparatların ele geçirildiği bildirildi. Bulunan maddeler ve deliller olay yerinde kayıt altına alındı.

adli süreç:

Olay kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular dosyada değerlendirilmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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