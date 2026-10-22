İlkadım'da narkotik operasyonu: binlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

ilkadım'da narkotik ekiplerinden operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. İlçede yürütülen operasyon kapsamında 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 7 bin 902 adet uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

arama ve yakalamalara ilişkin ayrıntılar:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda hem kişilere ait eşyalar hem de araç ve ikametlerde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan çalışmada ele geçirilen maddeler ve suç aletleri kolluk tarafından kayıt altına alındı.