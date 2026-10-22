Memişoğlu Singapur'da Ong Ye Kung ile sağlık iş birliğini görüştü

görüşmenin odağı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Singapur'a geldi ve burada Singapur Sağlık ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Ong Ye Kung ile bir araya geldi.

Toplantıda dijital dönüşüm, tıbbi cihaz üretimi, halk sağlığı politikaları ve yenilikçi sağlık teknolojileri gibi konular geniş bir çerçevede ele alındı. Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Dijital dönüşümden tıbbi cihaz üretimine, halk sağlığı politikalarımızdan yenilikçi sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığını ele aldık. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modelimiz doğrultusunda attığımız adımları paylaştık. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Ong Ye Kung ve heyetine teşekkür ediyorum".

beklentiler ve mesajlar:

Memişoğlu, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlık iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti ve ev sahipliği için Ong Ye Kung ile heyetine teşekkür etti.

Resmî temasların, ele alınan başlıklar üzerinden devam etmesi ve tarafların paylaştığı yaklaşımların ilerleyen süreçte somut iş birliklerine dönüşmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SİNGAPUR’DA SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALAR KOORDİNASYON BAKANI ONG YE KUNG İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.