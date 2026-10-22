Kırsalda tarama seferberliği: Bayburt'ta üç köyde KETEM hizmeti

Çalışmanın yürütülmesi:

Bayburt'un Dağçatı, Güneydere ve Akşar köylerinden getirilen vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'de taramalardan geçirildi. Çalışma, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Akşar Aile Hekimliği desteğiyle yürütüldü.

Tarama süreci:

Köylüler önce Sağlıklı Hayat Merkezi'ne getirildi, KETEM'de gerekli tetkikler yapıldı ve işlemler tamamlandıktan sonra evlerine ulaştırıldılar. Sağlık ekipleri, muayene ve tarama aşamalarında kolay erişim sağlamaya odaklandı.

Kırsalda erişim ve çağrı:

Çalışmayla kırsal bölgelerde yaşayanların kanser tarama hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kanserlerde erken teşhisin önemine dikkat çekerek vatandaşları taramalarını ertelememeleri konusunda uyardı.

BAYBURT’TA ÜÇ KÖYÜN SAKİNLERİNE KANSER TARAMASI YAPILDI