Masa tenisi Bayburt'ta tamamlandı: Rize takımları zirvede

Bayburt'ta oynanan müsabakaların özeti

4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları kapsamında Bayburt'ta düzenlenen kadınlar ve erkekler masa tenisi karşılaşmaları sona erdi. Toplam 18 erkek ve 8 kadın takımın mücadele ettiği turnuvada, farklı kurumları temsil eden ekipler kürsü için çekişti.

Dereceler ve öne çıkan takımlar:

Erkekler kategorisinde birinciliği Rize Valiliği elde etti; Kastamonu Valiliği ikinci, Karabük Üniversitesi ise üçüncülüğe yerleşti. Kadınlarda ise şampiyonluğa Rize İl Sağlık Müdürlüğü uzandı; Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından takdim edildi. Köse, ödül töreninde İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerine gidecek takımlara başarı dileklerini iletti ve sporcuları tebrik etti.

Turnuvanın devamı ve voleybol randevusu:

Kamu Spor Oyunları programı kapsamında voleybol müsabakaları devam ediyor. Bugün saat 18.00'de kapalı spor salonunda Bayburt Valiliği ile Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çeyrek final karşılaşması oynanacak. Organizasyon, bölge düzeyindeki spor hareketliliğini artırmaya ve başarılı takımları ülke finallerine hazırlamaya yönelik bir platform sağlamaya devam ediyor.

KAMU SPOR OYUNLARI'NDA MASA TENİSİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI