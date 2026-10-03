Matta her gün bir adım: Eskişehirli genç karatecilerin 6 günlük antrenman ritmi

haftanın 6 günü süren çalışma:

Eskişehir'de genç sporcular haftanın 6 günü karate antrenmanlarını kararlılıkla sürdürüyor. Seanslar Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonunda yapılıyor; sporcular sadece bir gün dinlenme hakkı kullanıyor.

antrenman programı ve odak alanları:

Antrenmanlarda teknik beceriler ön planda tutuluyor; bunun yanı sıra kondisyon, koordinasyon ve dayanıklılık geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenleniyor. Antrenörler, programları sporcuların ihtiyaçlarına göre şekillendirerek ilerlemeyi takip ediyor.

disiplin ve gelişim:

Haftanın büyük bölümünü antrenmanda geçiren gençler, düzenli çalışma sayesinde hem fiziksel performanslarını hem de zihinsel dayanıklılıklarını artırıyor. Antrenörlerin eşliğinde sürdürülen disiplinli programlar, sporcuların yeteneklerini her geçen gün ileriye taşımasını sağlıyor.

ESKİŞEHİR'DE GENÇ SPORCULAR HAFTANIN 6 GÜNÜNDE DE KARATE ANTRENMANLARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR.