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Genç yetenekler e-Devlet üzerinden başvuracak: Bilecik'te sporcu alımı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 dönemi için Sporcu Eğitim Merkezlerine başvuruların 5-14 Ekim 2026'da e-Devlet'ten alınacağını duyurdu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç yetenekler e-Devlet üzerinden başvuracak: Bilecik'te sporcu alımı

Bilecik'te sporcu alım süreci:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için sporcu alımlarının başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada sürecin Gençlik ve Spor Bakanlığı çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

Başvuru takvimi ve kapsamı:

Demir, alımların ülke genelinde 81 il ve 86 merkezde faaliyet gösteren merkezler için yapılacağını ve başvuruların 26 olimpik spor dalı kapsamında kabul edileceğini ifade etti. Başvuru tarihleri 5-14 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Seçim kriterleri ve başvuru yöntemi:

Adayların değerlendirileceği kriterlerin önceden belirlendiği, sporcu seçimlerinin bu kriterler doğrultusunda gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağı vurgulanırken, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları istendi.

BİLECİK’TE SPORCU ALIMI BAŞLIYOR BİLECİK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR

BİLECİK’TE SPORCU ALIMI BAŞLIYOR BİLECİK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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