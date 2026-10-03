Genç yetenekler e-Devlet üzerinden başvuracak: Bilecik'te sporcu alımı

Bilecik'te sporcu alım süreci:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Sporcu Eğitim Merkezlerine 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için sporcu alımlarının başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada sürecin Gençlik ve Spor Bakanlığı çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

Başvuru takvimi ve kapsamı:

Demir, alımların ülke genelinde 81 il ve 86 merkezde faaliyet gösteren merkezler için yapılacağını ve başvuruların 26 olimpik spor dalı kapsamında kabul edileceğini ifade etti. Başvuru tarihleri 5-14 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Seçim kriterleri ve başvuru yöntemi:

Adayların değerlendirileceği kriterlerin önceden belirlendiği, sporcu seçimlerinin bu kriterler doğrultusunda gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağı vurgulanırken, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları istendi.

BİLECİK’TE SPORCU ALIMI BAŞLIYOR BİLECİK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR