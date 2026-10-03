Yozgatlı antrenörün Avrupa şampiyonasına uzanan yükselişi

Gültekin Aslan milli takım kadrosunda görevlendirildi

Yozgat Boks İl Temsilcisi ve antrenör Gültekin Aslan, 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Üç yıldır kendi çalışmalarını yürüttüğü salonda sporcu yetiştirerek önemli sonuçlar alan Aslan, bu atamayla beraber Yozgat boksunda taşınan iddianın somut bir karşılığı olduğunu söyledi.

Hazırlık kampları ve taktik süreç:

Şampiyona öncesinde planlanan kamp takvimi yoğun bir tempoda ilerliyor. Aslan, ön hazırlık kampının Bayburt'ta, ikinci etap kampının Rize'de, üçüncüsünün ise Kastamonu'da gerçekleştiğini belirtti. Şimdi son hazırlık kampı için Trabzon'a hareket edeceklerini söyleyen Aslan, maç öncesi hazırlıkların teknik ve kondisyon açısından titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Yozgat boksunda yeniden ayağa kalkma çabası:

Aslan, Yozgat'ta daha önce boks faaliyetlerinin kısıtlı olduğunu, özellikle Boğazlıyan'da Kemal hocanın vefatından sonra branşın zayıfladığını vurguladı. ‘‘Biz şimdi gittiğimiz her turnuvada Yozgat’ın adını duyurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz milli takımdan sonra sporcularımı da milli takım seviyesine çekmek ve hem yurt içinde hem de yurt dışında Yozgat’ı temsil etmek’’ sözleriyle gelecek planlarını özetledi.

Atamanın Yozgat açısından bir ilk olduğuna dikkat çeken Aslan, bu görevin hem kişisel bir onur hem de ildeki spor yapılanması için bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Görevlendirme ile birlikte ildeki sporcu motivasyonunun artmasını amaçladıklarını söyledi.

Başarı hikayeleri ve hedeflenen çıta:

Antrenörün yetiştirdiği sporculardan İsra Zişan Çeper, Sivas’ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olan İsra, bu yıl derecesini yükselterek dikkat çekti. İsra, şampiyonadaki başarısını ve antrenörünün katkısını şu sözlerle dile getirdi: "Sivas’taki şampiyonada Türkiye ikincisi olarak Yozgat’ımızı çok güzel bir şekilde temsil ettim. Bu süreçte hocam bana çok büyük destek verdi. Kendisi Milli Takım antrenörü oldu ve Trabzon’da görev yapacak, kendisine başarılar diliyorum."

Aslan, genç sporcuları milli takım seviyesine çıkarmayı ana hedefleri olarak belirleyerek, ‘‘Çocuklarla milli takım sürecinden sonra bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız’’ ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, ilde sürdürülebilir bir spor altyapısı oluşturma çabasının da göstergesi niteliğinde.

Atamanın ulusal platformda edinilen deneyimle Yozgat’a döndüğünde hem teknik hem organizasyonel anlamda yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. İl temsilciliği ve çalıştırdığı sporcuların ulusal başarısı, bölgedeki gençlerin boks sporuna ilgisini artırma potansiyeli taşıyor.

YOZGAT BOKS İL TEMSİLCİSİ VE BOKS ANTRENÖRÜ GÜLTEKİN ASLAN, 17-25 EKİM 2026 TARİHLERİNDE TRABZON'DA DÜZENLENECEK ÜST MİNİKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ.