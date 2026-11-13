Bahçelievler COP31'de somut projelerle kent dayanıklılığını anlattı

Bahçelievler'in COP31 sunumu:

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Sağlık Bakanlığı Pavilyonu bünyesindeki Dirençli Şehirler Hub’ında bir konuşma yaptı. Konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin gerekliliğini vurguladı ve ilçede yürüttükleri uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Bahadır, iklim krizinin sınır tanımadığını belirterek; "İklim dünyanın ortak sorunu. Sadece Türkiye’mizin, Türkiye’de yaşayan insanların değil, dünyanın ortak sorunu" ifadelerini kullandı ve küresel temsilin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini anlattı.

sıfır atık ve geri dönüşüm verileri:

Bahçelievler’in COP31 oturumlarında öne çıkan başlıklardan biri Sıfır Atık uygulamaları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede farkındalık ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Bahadır, projenin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Belediyenin verdiği verilere göre Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) uygulaması çerçevesinde ilçedeki 3 Sıfır Atık Bankası aracılığıyla yalnızca bir ayda 1 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı ve ambalaj iade edenlere toplam 1 milyon TL ödeme yapıldı. Toplamda şimdiye kadar 70 bin ton atık geri dönüşüme yönlendirildi; bunun sonucunda yaklaşık 21 bin ton sera gazı salımı önlendi, 119 milyon kWh elektrik ve 9,8 milyon m³ su tasarrufu sağlandı.

İlçe genelinde 22 mobil atık getirme merkezi, 90 atık ilaç toplama noktası ve Sıfır Atık Akademisi gibi araçlarla geri dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

gıda israfı ve kentsel dönüşüm:

Bahadır, gıda israfına karşı yürütülen uygulamalara da dikkat çekti; pazar yerleri ve yemekhanelerden toplanan organik atıkların kompost tesisinde işlenip toprağa kazandırıldığını ve bayat ekmek toplama uygulamalarıyla israfın azaltılmaya çalışıldığını belirtti. Bu yaklaşımın sıfır atık anlayışının ambalaj sınırlarını aştığını vurguladı.

Kentsel dönüşüm de dirençli şehir yaklaşımının merkezindeydi. Belediyenin paylaştığı verilere göre 2019'dan bu yana ilçede 51.221 bağımsız birim yenilendi ve yaklaşık 6 bin riskli bina yıkıldı. Bahadır, dönüşüm sürecini anlatırken "Yıktık ama gülerek oynayarak yıktık. Depremin Maraş’ta, Antakya’da, Adıyaman’da yıktığı gibi olmasın diye yıkıyoruz" şeklinde konuştu ve harekete geçmenin deprem riski öncesinde önemine işaret etti.

Bahçelievler’de uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyasının da dönüşüm sürecine katkı sağladığı belirtildi.

toplum katılımı ve COP31 vurgusu:

Bahadır, iklim ve çevre politikalarında kanunların tek başına yeterli olamayacağına dikkat çekerek halk desteğinin ve katılımın vazgeçilmez olduğunu söyledi: "Ne yaparsanız yapın, komşumuzla beraber yapmak zorundayız. Siz kanun çıkarırsınız, yönetmelik çıkarırsınız ama katılımcı olmazsa, arkanızda halk desteği olmazsa olmuyor."

Antalya temaslarının sonunda Bahadır, COP31 için "COP31, vaatlerin değil, uygulamaların zirvesi olacak. Daha dirençli şehirler, daha sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Bahçelievler Belediyesi’nin sıfır atık, kentsel dönüşüm, afet farkındalığı ve çevre eğitimi çalışmaları sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI PAVİLYONU’NDAKİ DİRENÇLİ ŞEHİRLER HUB’INDA BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.