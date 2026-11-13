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Kışa hazırlanırken aktarlara yöneliş: bal, propolis ve kış çayı öne çıktı

Sakarya'da soğuyan hava nedeniyle bağışıklığını güçlendirmek isteyenler aktarlara yöneldi; en çok tercih edilenler bal, propolis ve kış çayları oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışa hazırlanırken aktarlara yöneliş: bal, propolis ve kış çayı öne çıktı

Sakarya'da aktarlara talep arttı

Soğuyan hava ve mevsim geçişinin etkisiyle Sakarya'da vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla aktarların yolunu tuttu. Sezonun en çok talep gören ürünleri arasında bal, propolis ve kış çayı yer alıyor.

talep artışı ve öne çıkan ürünler:

Adapazarı'nda aktarlık yapan Nil Ansarı, mevsimsel soğukların hastalık oranlarını artırdığı bu dönemde halkın en çok bal, pekmez, zencefil ve zerdeçal gibi ürünleri tercih ettiğini söyledi. Özellikle bronşit şikayetlerinde tüketimin yükseldiğini belirten Ansarı, tüketicilerin ürünlerin tarihine ve içeriğine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bal fiyatlarında çeşit ve kaliteye göre ciddi farklar olduğuna dikkat çekti; balların ortalama fiyatlarının en ucuzunun bin TL, en pahalı kestane balının ise 4 bin civarına kadar yükselebildiğini aktardı.

uzman uyarıları ve doğru tüketim:

Nil Ansarı, bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımının sağlık için risk oluşturduğunu belirterek, aşırı ve yanlış kullanımların karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar varan sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Bu nedenle aktarlar tarafından müşterilere kullanım konusunda sık sık uyarılar yapıldığını söyledi.

Ansarı, bağışıklığı desteklemek için bu ürünlerin hasta olmadan önce düzenli ve ölçülü şekilde tüketilmesi gerektiğini, özellikle kış çayı ve ıhlamur gibi çayların önerildiğini belirtti. Doğru miktar ve düzenli kullanımın önemine dikkat çekerek, tüketicilerin aşırıya kaçmaması gerektiğini hatırlattı.

Sonuç olarak Sakarya'da soğuyan havayla birlikte aktarlara yönelik talep artışının sürdüğü, tüketicilerin hem ürün seçimine hem de kullanım miktarına dikkat ederek bağışıklıklarını desteklemeyi hedefledikleri gözlemleniyor.

SAKARYA&#039;DA SOĞUK HAVALARIN ETKİSİYLE BİRLİKTE BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK VE HASTALIKLARDAN...

SAKARYA'DA SOĞUK HAVALARIN ETKİSİYLE BİRLİKTE BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK VE HASTALIKLARDAN KORUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR AKTARLARIN YOLUNU TUTTU. SEZONUN EN GÖZDE ÜRÜNLERİ İSE PROPOLİS, BAL VE KIŞ ÇAYI OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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