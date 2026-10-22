Mavi kapakla büyüyen dayanışma Kahramanmaraş'ta 15 bin 700 engellinin umudu oldu

Kahramanmaraş'ta mavi kapakla değişen hayatlar

Kahramanmaraş'ta 2012 yılından bu yana aralıksız sürdürülen "Mavi Kapak Topla Geleceğe Destek Ol" kampanyası, toplumsal dayanışma ile çevre bilincini bir araya getirerek binlerce ailenin yaşamına dokunuyor. Şehirdeki gönüllüler ve duyarlı vatandaşların biriktirdiği kapaklar geri dönüşüme kazandırılıyor ve elde edilen gelirle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, akülü araç ve koltuk değneği gibi yardımcı cihazlar sağlanıyor.

Kampanyanın işleyişi ve geri dönüşüm:

Proje, vatandaşların getirdiği mavi plastik kapakların toplanmasıyla başlıyor. Bu malzemeler geri dönüşüm merkezlerine ulaştırılarak ekonomiye kazandırılıyor; elde edilen kaynaklar ise engelli vatandaşlara yönelik yardımcı araçların temininde kullanılıyor. Kampanyayı uzun yıllardır yürütenlerden Abdulkadir Zeki Gülmezoğlu, çalışmaların insani boyutunu vurgulayarak, bugüne kadar 15 bin 700 civarında akülü araba, manuel tekerlekli sandalye ve koltuk değneğinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtiyor. Projenin başlangıç yılı olan 2012'den bu yana sürdürülen çaba, hem çevre duyarlılığını hem de sosyal yardımlaşmayı pekiştiriyor.

Toplumsal destek ve etkinliklerdeki görünürlük:

Kampanya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve çeşitli resmi kurumların desteğini de alıyor; bu destek, sivil toplumla kurulan güçlü işbirlikleri sayesinde büyümeyi sürdürüyor. Kahramanmaraş'taki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Bilim Şenliği'nde açılan stant aracılığıyla proje tanıtıldı ve "Mavi Kapakçı" lakaplı Gülmezoğlu, ziyaretçilere yürütülen çalışmaları anlattı. Etkinlikte çocukların ve gençlerin gösterdiği ilgi, projenin geleceği açısından umut verici bulundu.

Uzun soluklu kampanya, sade bir geri dönüşüm hareketinden fazla bir anlam taşıyarak şehrin dayanışma ağına dönüştü; toplumlardaki küçük katkıların bile somut ve yaşamsal faydaya dönüşebileceğini gösteriyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 2012 YILINDAN BU YANA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLEN MAVİ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI İLE 15 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARABA, MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN EDİLDİ.