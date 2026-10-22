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Partinin il başkanları genel merkezde toplandı; Bahçeli toplantıya başkanlık etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, partinin il başkanlarının katılımıyla MHP Genel Merkezi'nde İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Partinin il başkanları genel merkezde toplandı; Bahçeli toplantıya başkanlık etti

MHP'de il başkanları toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, parti genel merkezinde bir İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya partinin il başkanları katıldı ve görüşmeler genel merkezde yapıldı.

Toplantının katılımcıları ve yürütülüşü:

Toplantı, MHP Genel Merkezi bünyesinde düzenlendi ve katılımcıların tamamı parti teşkilatının il başkanlarından oluştu. Oturumu Devlet Bahçeli yönetti; toplantının formatı ve gündemi, parti içi iletişim ve koordinasyon ekseninde sürdü.

Toplantının önemi ve işlevi:

Bu tür il başkanları toplantıları, teşkilat bağlantılarını güçlendirmek ve merkez ile iller arasında bilgi akışını sağlamak açısından düzenli olarak yapılan çalışmalardır. Toplantı, parti içi koordinasyonun sağlanması ve yerel örgütlenmenin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Toplantının detaylarına ilişkin resmi bilgiler parti kaynakları tarafından paylaşılabilir; yapılan buluşma, MHP teşkilatının rutin iletişim ve çalışma mekanizmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA, PARTİ GENEL MERKEZİNDE İL BAŞKANLARI TOPLANTISI...

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA, PARTİ GENEL MERKEZİNDE İL BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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