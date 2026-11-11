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Muratlı'da eğitim hanesine şehit İlker Aykut'un adı yazıldı

Gürcistan'da 11 Kasım 2025'te düşen uçakta şehit olan İlker Aykut'un adı, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilerek anısı yaşatılacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:22

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muratlı'da eğitim hanesine şehit İlker Aykut'un adı yazıldı

Şehit İlker Aykut'un adı Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşatılacak

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen törenle, Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerden İlker Aykut'un adı okula verildi. Eğitim kurumunun adı resmi olarak Şehit İlker Aykut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi ve okulda bir şehit köşesi oluşturuldu.

Tören detayları:

Tören, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından Müsellim Camii İmam Hatibi Yusuf Dağ tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören sırasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan İlker Aykut'un özgeçmişi iştirakçilere sunuldu.

Aile, protokol ve konuşmalar:

Kaymakam Aytekin Yılmaz törende yaptığı konuşmada bu isimlendirmeyle şehidin aziz hatırasının okula kazandırılacağını, burada eğitim görecek ve mezun olacak her öğrenciyle anının kuşaktan kuşağa aktarılacağını belirtti. Şehidin eşi Duygu Aykut de duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmaların ardından Vali Recep Soytürk tarafından şehidin ailesine çiçek takdim edildi ve okulun isim değişikliği ile şehit köşesinin açılışı için kurdele kesimi yapılarak program sona erdi.

PROGRAM, OKULUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞEHİT KÖŞESİNİN AÇILIŞI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KURDELE KESİMİ...

PROGRAM, OKULUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞEHİT KÖŞESİNİN AÇILIŞI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KURDELE KESİMİ İLE SONA ERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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