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Elazığ'da dijital dayanıklılık: belediye personeline siber güvenlik eğitimi

Elazığ Belediyesi, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde personele siber tehditlere karşı bilinçlendirme ve korunma yöntemleri eğitimi verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da dijital dayanıklılık: belediye personeline siber güvenlik eğitimi

Elazığ Belediyesi'nden siber güvenlik eğitimi

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, dijital tehditlere karşı kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla personele yönelik bir siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitim, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi ve belediyenin sürekli yürüttüğü kurumsal farkındalık programının parçası olarak sunuldu.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde konuşan Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Recep Karakuş, "Bilgi güvenliğinin yalnızca teknik bir konu değil aynı zamanda kurumsal bir sorumluluktur. Bilgi güvenliği sadece Bilgi İşlem Müdürlüğünün değil tüm belediye personelinin sorumluluğundadır. Dikkatsizce açılan bir e-posta, paylaşılan bir şifre veya güvenli olmayan bir bağlantı, kurumumuzun tüm sistemlerini etkileyecek ciddi sonuçlara yol açabilir. Sadece bilgisayarları değil vatandaşlara ait bilgileri, kurum verilerini ve hizmetlerin sürekliliğini korumak zorundayız. Siber güvenliğin en güçlü halkası bilinçli personeldir. Bu eğitimin kurumumuzda bilgi güvenliği bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Uzman görüşü ve uygulamalı bilgiler:

Seminere konuşmacı olarak katılan Siber Güvenlik Uzmanı Naciye Muş Koç ise, "Siber güvenlik kavramları, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel ve kurumsal verilerin korunması, güvenli internet kullanımı ve oltalama saldırıları" konularında bilgilendirmede bulundu. Eğitim, çalışanların günlük iş akışlarında dikkat etmeleri gereken güvenlik önlemleri ve olası saldırı senaryolarına karşı alınabilecek pratik adımları içerdi.

Belediye yetkilileri, bu tür eğitimlerin kurum içi güvenlik kültürünü güçlendireceğini ve bilgi varlıklarının korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Kurumsal farkındalık çalışmalarının teknik önlemlerle birlikte düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI KURUMSAL...

ELAZIĞ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI KURUMSAL FARKINDALIĞI ARTTIRMAK AMACIYLA PERSONELLERE YÖNELİK, SİBER GÜVENLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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