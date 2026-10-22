Mavi vatanın bekçileri: Mersin'de kaçak avcılığa sıkı denetim

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Mersin'de deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız yürütülüyor. Çalışmalar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde planlanıyor ve yasa dışı avcılığın engellenmesi ile su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Denetimler nasıl gerçekleştiriliyor:

Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları ve perakende balık satış yerleri sistematik olarak izleniyor. Ekipler, günün her saatinde sürdürülen denetimlerle hem kara hem deniz hattında gözlem ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Vurgu ve ileriye dönük çalışmalar:

Yetkililer, doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekerek deniz ekosisteminin korunmasının gelecek nesiller açısından önemini vurguluyor. Denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtilirken, kurallara uyan ve denizlerin korunmasına katkı sağlayan balıkçılara teşekkür edildi.

Bu yaklaşımla amaç; kısa vadeli çıkarların ötesinde stokların korunması, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın caydırılmasıdır. Mersin'deki uygulamalar, deniz kaynaklarının yönetiminde düzenli denetimlerin rolünü somut biçimde ortaya koyuyor.

MERSİN'DE DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASI, BALIK STOKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.