Dolar 49,6242 +0,01%
Euro 55,7246 -0,15%
Bist 11.343,11 -2,02%
Altın Gram 6.539,93 -1,23%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,98 +2,90%
--°

Mavi vatanın bekçileri: Mersin'de kaçak avcılığa sıkı denetim

Mersin'de su ürünleri denetimleri, balıkçı barınakları ve satış noktalarında 1380 Sayılı Kanun kapsamında günün her saatinde sürüyor; amaç stokların korunması.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mavi vatanın bekçileri: Mersin'de kaçak avcılığa sıkı denetim

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Mersin'de deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız yürütülüyor. Çalışmalar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde planlanıyor ve yasa dışı avcılığın engellenmesi ile su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Denetimler nasıl gerçekleştiriliyor:

Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları ve perakende balık satış yerleri sistematik olarak izleniyor. Ekipler, günün her saatinde sürdürülen denetimlerle hem kara hem deniz hattında gözlem ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Vurgu ve ileriye dönük çalışmalar:

Yetkililer, doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekerek deniz ekosisteminin korunmasının gelecek nesiller açısından önemini vurguluyor. Denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtilirken, kurallara uyan ve denizlerin korunmasına katkı sağlayan balıkçılara teşekkür edildi.

Bu yaklaşımla amaç; kısa vadeli çıkarların ötesinde stokların korunması, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın caydırılmasıdır. Mersin'deki uygulamalar, deniz kaynaklarının yönetiminde düzenli denetimlerin rolünü somut biçimde ortaya koyuyor.

MERSİN&#039;DE DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASI, BALIK STOKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE...

MERSİN'DE DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASI, BALIK STOKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ata tohumlarıyla kentten geleceğe yayılan tarım hareketi
images

Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi
images

Öğrenciler için yeni kapalı spor salonları inşa ediliyor
images

Turistleri büyüleyen yunus sürüsü Alanya açıklarında dronla kaydedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Knidos'tan Ortakent'e yelkenle eğitim odaklı mücadele: Bodrum Cup üçüncü gününde

Şarköy zeytinyağına üretim ve markalaşma odaklı yol haritası

Faiz indirimi olumlu, ihracatçılar finansmana erişim ve döviz desteği bekliyor

Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı