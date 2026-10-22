Yoğun dolu sonrası Iğdır havalimanında pist ve apron seferlere açıldı

Yoğun dolu nedeniyle kapanma:

Iğdır havalimanı ve çevre köylerde etkili olan yoğun dolu yağışı, pist, taksi yolu ve apron sahalarında birikintilere yol açtı ve bu alanlar geçici olarak kullanıma kapandı. Güvenlik ve operasyonel gereklilikler nedeniyle sahalarda temizlik çalışması planlandı.

Hızlı müdahale ve temizlik çalışmaları:

Karla mücadele ekibi ile havalimanı personeli, uçuş seferlerinde aksama yaşanmaması amacıyla sahalara hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirdi. Pist, taksi yolu ve apron sahalarında biriken dolu temizlendi ve alanlar uçuş güvenliği standartlarına uygun hale getirildi.

Yönetim takibi ve operasyonel tekrar açılma:

Çalışmalar, Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan tarafından yerinde takip edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda pist ve diğer PAT sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi ve seferlerin devamı için gerekli düzenlemeler tamamlandı.

IĞDIR'DA YOĞUN DOLU YAĞIŞI SONRASI HAVALİMANI PİSTİ YENİDEN UÇUŞLARA HAZIR HALE GETİRİLDİ