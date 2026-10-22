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Nazilli'de 30 ayda 360 bin metrekareyi aşkın yol seferberliği

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 30 ayda 360 bin metrekareyi aşkın yol yenileyerek 82 mahallenin ulaşımı güçlendirdiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de 30 ayda 360 bin metrekareyi aşkın yol seferberliği

Nazilli'de yol yenileme çalışmaları:

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kapsamlı yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, göreve geldikleri 30 aylık dönemde kent genelinde 360 bin metrekareyi aşkın yolun yenilendiğini açıkladı.

Elde edilen rakamlar:

Başkan Tetik, yenileme çalışmalarının büyüklüğünü örneklendirirken, yenilenen alanın Nazilli'deki Millet Bahçesi'nin yaklaşık 11 katı büyüklüğüne denk geldiğini belirtti. Çalışmalar ilçe merkezinden başlayıp 82 mahallenin tamamına yayılarak mahalle bazlı hizmet anlayışını ön plana çıkardı.

Hedefler ve uygulama anlayışı:

Tetik, belediyenin önceliğinin vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, kalıcı altyapı hizmetleri üretmek olduğunu vurguladı. Merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Tetik, hedeflerinin 5 yıllık görev süresi tamamlanmadan ilçede yenilenmemiş yol bırakmamak olduğunu ifade etti.

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların sadece estetik değil, aynı zamanda ulaşım güvenliği ve konforunu artırmaya yönelik olduğunu; planlı bakım, altyapı koordinasyonu ve saha denetimleriyle işin kalıcılığının sağlandığını aktardı. Başkan Tetik sözlerini, belediye anlayışlarını özetleyen 'Az laf, çok iş' sloganıyla noktaladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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