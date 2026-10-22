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Turistleri büyüleyen yunus sürüsü Alanya açıklarında dronla kaydedildi

Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar, tekne turlarını renklendirip turistlerin ilgisini çekti; hareketleri dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:32

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Turistleri büyüleyen yunus sürüsü Alanya açıklarında dronla kaydedildi

Turistleri büyüleyen yunus sürüsü Alanya açıklarında dronla kaydedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, denizde renkli görüntüler oluşturdu. Tekne turları yapanların karşısına çıkan yunuslar, toplu hareketlerle zaman zaman su yüzeyine çıkarak ilgi odağı oldu.

görüntülerin kaydedilme anı:

Denizde bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, turistlerin üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Sahildeki tekneyle günübirlik geziye çıkan yolcular, görünen canlı hareketleri cep telefonlarına kaydederken, bölgedeki hareketler bir dron ile de havadan görüntülendi. Kayıtlarda yunusların uyumlu yüzüşü ve su yüzeyine yaptıkları sıçramalar net biçimde izlendi.

turistlerin tepkisi ve sonrasında:

Tekne yolcuları yunus sürüsünü ilgiyle takip etti; bazıları fotoğraf ve videolar çekti. Bir süre sonra sürü, denizde ilerleyişini sürdürerek gözden kayboldu. Dronla kaydedilen görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın canlı ve dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KALE AÇIKLARINDA SÜRÜ HALİNDE YÜZEN YUNUSLAR, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ....

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KALE AÇIKLARINDA SÜRÜ HALİNDE YÜZEN YUNUSLAR, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ. DENİZDE İLERLEYEN YUNUSLAR, TEKNEYLE GEZİYE ÇIKAN TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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