Maytap elinde patladı, kaçan gençler polis takibiyle yakalandı

Olayın gelişimi:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2421 Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, 35 CZH 260 plakalı lüks bir araçla bölgeye gelen gençlerin sokağa maytap atmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede panik yarattı. İlk atışta patlamayan maytap, daha sonra yerde dururken bölgede bulunan üç kişilik bir aile tarafından fark edilmedi.

Gencin elinde meydana gelen patlama:

Kısa süre sonra olay yerine geri dönen gençlerden biri, yerde gördüğü ve patlamayan maytabı eline alarak kontrol etmek istedi. Bu sırada maytap gencin elinde patladı ve çevrede büyük panik oluştu. Panik anında gençler araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polisin çalışması ve yakalama:

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli aracı tespit etti. Ekiplerin takip operasyonu sonucunda şüpheliler Acıpayam Bulvarı üzerinde yakalandı. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve deliller üzerinde çalışma sürüyor.

Olayda adı geçen araç plakası 35 CZH 260 kayıtlara geçti. Yetkililer, benzer durumlarda halka ve özellikle çocuklara yönelik risklere dikkat çekerek, patlayıcı maddelerin kullanımının tehlikelerine işaret ediyor.

DENİZLİ’DE GECE SAATLERİNDE SOKAĞA MAYTAP ATAN GENÇLERDEN BİRİ, PATLAMAYAN MAYTABI ELİNE ALDIĞI SIRADA MEYDANA GELEN PATLAMA NEDENİYLE BÜYÜK PANİK YAŞADI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN GENÇLER, POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.