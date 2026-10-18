Rektör Kırışık Sinop'ta üniversiteler arası projelere ağırlık verdi

Sinop'taki ortak toplantının gündemi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ortak toplantısına katıldı. Toplantıda bölgedeki üniversitelerin akademik birikimleri, araştırma altyapıları ve ortak çalışma olanakları masaya yatırıldı.

Akademik iş birliği ve ortak projeler:

Toplantıda öncelik, üniversiteler arası ortak araştırma projeleri ve disiplinlerarası iş birliklerinin artırılması yönünde oldu. Katılımcılar, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve farklı alanlardaki uzmanlıkların eşleştirilmesinin bilimsel üretim kapasitesini yükselteceğini belirtti. Üniversitelerin kurumsal sınırları aşarak kaynak ve deneyim paylaşımı yapmasının, proje başvurularında rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Bölgesel kalkınma ve öncelikli çalışma alanları:

Batı ve Doğu Karadeniz demografik, ekonomik ve çevresel özellikleri nedeniyle ortak çalışma alanları sunduğu için, toplantıda kısa vadede somut araştırma projelerinin başlatılması; orta ve uzun vadede ise araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefi benimsendi. Katılımcılar, bölgenin su yönetimi, tarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi öncelikli konularda iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Ev sahipleri ve YÖK mesajı:

Toplantı, ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin proje odaklı iş birlikleriyle akademik niteliği ve bilimsel üretim gücünü artıracaklarına dikkat çekti ve kurumsal sınırların ötesinde hareket etmenin önemini vurguladı.

Toplantı sonuçları, bölge üniversitelerinin ortak hedefler doğrultusunda kaynaklarını birleştirerek hem akademik hem de bölgesel kazanımlar sağlamaya dönük adımlar atılacağına işaret etti. Katılımcılar, somut proje teklifleri ve iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik süreçlerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN ÜNİ-DOKAP VE BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ORTAK TOPLANTISINA KATILDI.