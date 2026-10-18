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Erdal Demir, Yeni Parti Karabük il başkanlığı ön seçimini farklı kazandı

Yeni Parti Karabük ön seçiminde Erdal Demir 1.452 oyla üç aday arasından birinci oldu; 2.211 üyeden oy kullanıldı, Demir en yakın rakibine 794 fark attı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdal Demir, Yeni Parti Karabük il başkanlığı ön seçimini farklı kazandı

özet:

Yeni Parti Karabük İl Başkanlığı ön seçimini Erdal Demir açık farkla kazandı. Sandık sonuçlarına göre parti üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimde il yönetimi adaylığı için üç isim yarıştı.

seçimin yapıldığı yer ve katılım:

Ön seçim, Karabük Belediyesi Sanat Evi ile ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Parti listesinde kayıtlı toplam 2.980 üyeden 2.211'i oy kullanarak seçime katıldı; bu yüksek katılım, il başkanlığı yarışının partinin gündeminde önem taşıdığını gösterdi.

oy dağılımı ve sonuçların önemi:

Sandık sonuçlarına göre Erdal Demir 1.452 oy alarak birinci oldu. Diğer adaylar ise İsmet Muzaffer Oral 658 ve Necdet Kızılay 101 oyda kaldı. Demir, en yakın rakibine 794 oy fark atarak hem bireysel hem de rakip iki adayın toplam oyunu geride bıraktı.

Kurucu İl Başkanı Vedat Yaşar'ın aday olmadığı yarışta çıkan bu sonuç, il kongresi öncesi Erdal Demir'in üyelerden güçlü bir destek aldığını ortaya koyuyor. Parti içinde güçlü bir oy çoğunluğu elde eden Demir'in bu taban desteği, kongre sürecinde belirleyici bir gösterge olarak değerlendirilecek.

YENİ PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞI İÇİN YAPILAN ÖN SEÇİMDE ERDAL DEMİR, BİN 452 OY ALARAK...

YENİ PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞI İÇİN YAPILAN ÖN SEÇİMDE ERDAL DEMİR, BİN 452 OY ALARAK RAKİPLERİNE FARK ATTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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