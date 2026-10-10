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Mehmet Erat başkanlığında birlik vurgusu: Ağrı TSO yeni yönetimini seçti

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde Mehmet Erat Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi; 26 üyeden 24'ü oy kullandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Mehmet Erat başkanlığında birlik vurgusu: Ağrı TSO yeni yönetimini seçti

Ağrı ticaret ve sanayi odasında seçim tamamlandı:

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) organ seçimlerinde Mehmet Erat Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçimler ATSO hizmet binasında gerçekleştirildi ve yeni dönem yönetim ile diğer organ üyeleri belirlendi.

Seçim süreci ve sonuçları:

Oylama, saat 10.00'da başlayıp 14.00'te sona erdi. Toplam 26 meclis üyesinden 24'ü oy kullandı. Seçim sürecinin 4 Ekim'de başladığını belirten Erat, organ seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni döneme geçildiğini ifade etti.

Yeni yönetim kadrosu ve görev dağılımı:

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Erat başkanlığındaki yönetim kurulunda Orhan Keleş, Ahmet Genç, Sefa Taşdemir, Mehmet Celal Kaya, Necip Tayhan ve Kenan Çetin yer aldı. ATSO Meclis Başkanlığına Cemal Yıldırım seçilirken, meclis başkan vekilliklerine Ayhan Gönültaş, Umut Tahtalı ve Metin Taşdemir getirildi. Disiplin Kurulunda Mehmet Hanifi Kaya görev alırken, başkan vekilliğine Mensure Yıldız Kahraman seçildi. Ankara delegeleri ise Alpaslan Alpaslan ve Naci Bulan olarak belirlendi.

Mehmet Erat, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık ortak sorumluluk dönemine girildiğini vurguladı. Erat, oda üyelerinin beklentilerine cevap vermek ve Ağrı ekonomisinin gelişimine katkı sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Hedefler ve yönetim anlayışı:

Erat, esnaf, tüccar ve sanayicilerin karşılaştığı sorunları birlikte ele alacaklarını; üyeler arasında ayrım yapmadan, istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. Yeni yönetimle birlikte Ağrı’nın ticaret hacmini geliştirmek, yatırım ortamını güçlendirmek ve iş dünyasının taleplerini ilgili kurumlara iletmek öncelikler arasında yer alıyor. Erat, yeni dönemin oda ve Ağrı iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASININ (ATSO) ORGAN SEÇİMLERİNDE MEHMET ERAT, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA...

AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASININ (ATSO) ORGAN SEÇİMLERİNDE MEHMET ERAT, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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