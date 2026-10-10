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Kuytucak'ın ince kabuklu narında hasat bereketi

Coğrafi işaretli Kuytucak narında hasat başladı; 600 rakımdaki sarp arazilerde yetişen nar, 200 dönümden 350 ton verim ve 70-80 TL/kg fiyat bekliyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kuytucak'ın ince kabuklu narında hasat bereketi

Hasat başladı, rekolte üreticiyi memnun ediyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaretle tescillenen Kuytucak narında hasat sezonu açıldı. Yaklaşık 600 rakımda ve sarp arazilerde yetiştirilen nar, ince kabuğu, iri taneleri ve kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor. Bu yılki verim, üreticilerin yüzünü güldürdü; yaklaşık 200 dönüm alandan 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Hasat süreci ve pazar:

Her yıl ekim ayında başlayan hasat yaklaşık 30 gün sürüyor ve zorlu arazi şartlarında devam ediyor. Üreticiler, yaz boyunca bakımını özenle yaptıkları narları dalından toplayarak doğrudan Kozan ve çevresindeki tüketicilere ulaştırıyor. Tarlada kilogramı 70-80 TL bandında alıcı bulan ürün, bölgesel pazarda talep görüyor.

Üreticilerin değerlendirmeleri:

Veysel Demir, 10 dönümlük bahçesinde hasat yapan üreticilerden biri olarak Kuytucak narını bölgenin en lezzetli meyvelerinden biri olarak tanımlıyor. Demir, "Bu nar bölgemizin en iyi, en lezzetli meyvesi. İri taneli, dış kabuğu beyaz, içi ise iri tanelidir. Lezzeti ve aromasıyla bilinir. Geçen yıl 80 TL civarında satmıştık. Bu yıl da rekolte iyi olduğu için fiyatlar bu seviyelerde seyrediyor. Yaz boyunca bahçenin bakımı zor. Çok emek verilen bir ürün. Şu anda kilogramını 80 TL civarında satıyoruz. Kozan ve çevresine gönderiyoruz" diye konuştu.

Erol Kızıldağ ise Kuytucak narının kendine özgü özellikleriyle diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını vurguladı: "Bu nar birinci sınıf kalitede. Kuytucak'ta 600 rakımda yetişiyor. Her yerde nar yetişir ama bunun lezzetini bulamazlar. İnce kabuklu, dış rengi beyazdır. İçinin aroması ve lezzeti diğer narlardan farklıdır. Tatlı bir nar."

Hasat dönemi boyunca üreticiler, hem kaliteyi korumak hem de tüketiciye taze ulaşım sağlamak için titiz bir toplama ve dağıtım süreci yürütüyor. Bölgeye özgü lezzeti ve coğrafi işaretli statüsüyle Kuytucak narı, yerel tarım ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

10 DÖNÜMLÜK BAHÇESİNDE HASAT YAPAN ÜRETİCİ VEYSEL DEMİR, KUYTUCAK NARININ BÖLGENİN EN LEZZETLİ...

10 DÖNÜMLÜK BAHÇESİNDE HASAT YAPAN ÜRETİCİ VEYSEL DEMİR, KUYTUCAK NARININ BÖLGENİN EN LEZZETLİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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