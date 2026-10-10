kars'ta binlerce yaban ördeğinin akarsularda oluşturduğu görsel şölen

Kars'ta yaban ördeklerinin göç öncesi yoğunluğu

Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla birlikte akarsularda toplanan binlerce yaban ördeği, özellikle yeşilbaş türlerinin yoğunluğu sayesinde etkileyici görüntüler oluşturuyor. Su yüzeyini kaplayan sürüler, kentte sonbaharın başladığını ve türlerin göç hazırlığı yaptığını gözler önüne seriyor.

Göç öncesi beslenme mesaisi:

Ördekler akarsu boyunca gruplar halinde dolaşıyor, sık sık suya dalarak besin arıyor ve enerji depoluyor. Toplu halde yüzmeleri ve aynı bölgede uzun süre kalmaları, göç öncesi dinlenme ve beslenme döngüsünün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu hareketlilik, bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini de ortaya koyuyor.

Bölge halkının gözlemleri:

Vatandaşlar, doğal döngünün etkisini ve ördeklerin bölgeyi nasıl kullandığını şöyle anlatıyor: "Sonbahardayız tabi ki yaban hayvanlarının da göç zamanı, burada baya fazla yaban ördeği var, yani binlerce yaban ördeği var. Hem burada karınlarını doyuruyorlar, hem de dinlendikten sonra yollarına devam ederek göç ediyorlar".

Halk aynı zamanda insan kaynaklı tehditlere dikkat çekiyor: "Normalde fazla yaklaşmadığın zaman ördekler herhangi bir rahatsız olmazlar. Ama muhtemelen kaçak avcılar bu bölgeye gelip avlanıyorlar. Ondan dolayı da ördekler korkuyor, kaçıyorlar". Bu uyarılar, koruma ve dikkat gerektiren bir dönemin işareti olarak öne çıkıyor.

Doğa belgesellerini aratmayan görüntüler:

Akarsu yüzeyini kaplayan sürüler, izleyenlere adeta belgesel kareleri sunuyor. Bir araya gelerek toplu halde ilerleyen yeşilbaşlar, bazen dalışlarla besleniyor, bazen de su üzerinde dinleniyor. Bu görüntüler, Kars'ın doğal zenginliğini ve mevsim geçişlerinin ekosistem üzerindeki etkisini somutlaştırıyor.

Kentteki bu yoğunluk, yaban hayatına ilgi duyanlar için dikkat çekici bir saha gözlemi fırsatı sağlarken, aynı zamanda koruma önlemlerinin önemini de hatırlatıyor. Göçe hazırlanan ördeklerin geçici konaklaması, Kars'ın biyolojik çeşitliliğinin canlı bir göstergesi olarak kalmaya devam ediyor.

KARS’TA HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GÖÇE HAZIRLANAN BİNLERCE YABAN ÖRDEĞİ, AKARSULARDA OLUŞTURDUKLARI SÜRÜLERLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.