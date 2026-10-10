Erzurum'da tarım mesaisi: cuma buluşmaları ve ilçe ziyaretleri üretimi güçlendiriyor

tarımsal üretim ve bilinçlendirme çalışmaları yerinde değerlendirildi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki tarımsal üretimi artırma ve üreticileri bilinçlendirme hedefiyle sürdürdüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Müdürü Alpaslan Kenger bu çerçevede Şenkaya ve Olur ilçelerine çıkarma yaparak hem yürütülen projeleri yerinde inceledi hem de ilçe personeliyle bir araya geldi.

cuma buluşmaları: üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme:

Kurum tarafından geleneksel hale getirilen Cuma Buluşmaları programı bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere; tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları, kırsal kalkınma projeleri ve hayvancılıkta parazit mücadelesi gibi öncelikli konularda detaylı bilgiler aktarıldı. Uzman ekipler, sürdürülebilir üretim uygulamalarının ve risk yönetiminin önemine vurgu yaptı ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

il müdürünün saha ziyaretleri ve personel değerlendirmesi:

Alpaslan Kenger, Şenkaya ve Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. İlçelerdeki projelerin ilerleyişi, tarımsal faaliyetlerin durumunu ve vatandaşa sunulan hizmetler değerlendirilirken, sahada aktif görev yapan personelin öneri ve gözlemleri de dinlendi.

Yapılan istişare ve değerlendirme toplantılarında İl Müdürü Kenger, tarımsal üretimin geliştirilmesi için saha çalışmalarının önemini vurguladı; görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ziyaretler, kurum çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgesel üretimin artırılması ve üreticilerin uygulamalara erişiminin kolaylaştırılması için benzer saha toplantılarını düzenli olarak sürdüreceklerini açıkladı. Bu çalışmaların, yerel üretim planlaması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, ŞENKAYA VE OLUR İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. "CUMA BULUŞMALARI" PROGRAMIYLA DA ÇİFTÇİLERE YENİ DESTEKLEME MODELİ VE TARIMSAL PLANLAMA ANLATILDI.