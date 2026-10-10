Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Erzurum'da tarım mesaisi: cuma buluşmaları ve ilçe ziyaretleri üretimi güçlendiriyor

Alpaslan Kenger'in Şenkaya ve Olur ziyaretleriyle süren 'Cuma Buluşmaları', çiftçilere destekleme modeli, tarımsal planlama ve TARSİM bilgilerini aktardı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da tarım mesaisi: cuma buluşmaları ve ilçe ziyaretleri üretimi güçlendiriyor

tarımsal üretim ve bilinçlendirme çalışmaları yerinde değerlendirildi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki tarımsal üretimi artırma ve üreticileri bilinçlendirme hedefiyle sürdürdüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Müdürü Alpaslan Kenger bu çerçevede Şenkaya ve Olur ilçelerine çıkarma yaparak hem yürütülen projeleri yerinde inceledi hem de ilçe personeliyle bir araya geldi.

cuma buluşmaları: üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme:

Kurum tarafından geleneksel hale getirilen Cuma Buluşmaları programı bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere; tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları, kırsal kalkınma projeleri ve hayvancılıkta parazit mücadelesi gibi öncelikli konularda detaylı bilgiler aktarıldı. Uzman ekipler, sürdürülebilir üretim uygulamalarının ve risk yönetiminin önemine vurgu yaptı ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

il müdürünün saha ziyaretleri ve personel değerlendirmesi:

Alpaslan Kenger, Şenkaya ve Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. İlçelerdeki projelerin ilerleyişi, tarımsal faaliyetlerin durumunu ve vatandaşa sunulan hizmetler değerlendirilirken, sahada aktif görev yapan personelin öneri ve gözlemleri de dinlendi.

Yapılan istişare ve değerlendirme toplantılarında İl Müdürü Kenger, tarımsal üretimin geliştirilmesi için saha çalışmalarının önemini vurguladı; görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ziyaretler, kurum çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgesel üretimin artırılması ve üreticilerin uygulamalara erişiminin kolaylaştırılması için benzer saha toplantılarını düzenli olarak sürdüreceklerini açıkladı. Bu çalışmaların, yerel üretim planlaması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, ŞENKAYA VE OLUR İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, ŞENKAYA VE OLUR İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. "CUMA BULUŞMALARI" PROGRAMIYLA DA ÇİFTÇİLERE YENİ DESTEKLEME MODELİ VE TARIMSAL PLANLAMA ANLATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludağ Elektrik 77 ilde acentelikle işletmelere indirimli tarifeler sunuyor
images

BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlü...
images

Araban ovası'nda kışlığa hazırlığın yıldızı turşuluk acur
images

Doğanyurt'un kuzu kestanesi bereketi: kilogramı 250-350 liradan alıcı buluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıyıda sıraya giren tazelik: kayıktan kapıya balık servisi

KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu

Gediz’de ailelere okul ve medya okuryazarlığı eğitimi verildi

Kayserili atıcılardan Kabakcı'ya başarı ziyareti

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak