Mehmet Türkmen Stayen'de UEFA konferans ligi maçını yönetecek

maç bilgileri:

Mehmet Türkmen, FIFA kokartlı hakem olarak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında St. Truidense ile FC Iberia 1999 arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Müsabaka Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

yardımcı hakemler:

Karşılaşmada Türkmen'in saha içi yardımcıları Anıl Usta ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem olarak Oğuzhan Çakır görevlendirildi.

VAR ve AVAR atamaları:

Video yardımcı hakem (VAR) görevini Onur Özütoprak üstlenirken, yardımcı VAR (AVAR) olarak Erkan Engin maç yönetiminde yer alacak.

FIFA KOKARTLI HAKEM MEHMET TÜRKMEN, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE OYNANACAK ST. TRUİDENSE-FC IBERİA 1999 MAÇINDA GÖREV YAPACAK