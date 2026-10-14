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Mehmet Türkmen Stayen'de UEFA konferans ligi maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında St. Truidense ile FC Iberia 1999 arasında başhakem olarak görev alacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mehmet Türkmen Stayen'de UEFA konferans ligi maçını yönetecek

maç bilgileri:

Mehmet Türkmen, FIFA kokartlı hakem olarak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında St. Truidense ile FC Iberia 1999 arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek. Müsabaka Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

yardımcı hakemler:

Karşılaşmada Türkmen'in saha içi yardımcıları Anıl Usta ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem olarak Oğuzhan Çakır görevlendirildi.

VAR ve AVAR atamaları:

Video yardımcı hakem (VAR) görevini Onur Özütoprak üstlenirken, yardımcı VAR (AVAR) olarak Erkan Engin maç yönetiminde yer alacak.

FIFA KOKARTLI HAKEM MEHMET TÜRKMEN, UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NDE OYNANACAK ST. TRUİDENSE-FC IBERİA 1999...

FIFA KOKARTLI HAKEM MEHMET TÜRKMEN, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE OYNANACAK ST. TRUİDENSE-FC IBERİA 1999 MAÇINDA GÖREV YAPACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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