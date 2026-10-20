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Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona ulaşmadı, değerlendirme partilerle yapılacak

Fuat Oktay, Mekke Savunma Ortaklık Anlaşması'nın Meclis'e geldiğini ancak komisyona henüz ulaşmadığını; değerlendirmelerin ilgili siyasi partilerle yapılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona ulaşmadı, değerlendirme partilerle yapılacak

Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona henüz ulaşmadı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Ortaklık Anlaşmasına ilişkin sürecin Meclis aşamasında olduğunu ancak belgenin henüz komisyonuna ulaşmadığını belirtti. Oktay, konunun parlamentoda tüm siyasi parti temsilcileriyle birlikte detaylı şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

komisyon süreci ve değerlendirme:

Oktay, Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zulpkhar Sarkhad ve beraberindeki heyeti kabulü öncesinde yaptığı açıklamada, "Mekke Savunma Ortaklık Anlaşması’nın Meclis’e geldiğini biliyoruz ancak henüz Komisyonumuza ulaşmış değil" ifadelerini kullandı. Oktay, belge komisyonda değerlendirildiğinde ilgili tüm siyasi parti temsilcileriyle kapsamlı bir çalışma yapılacağını söyledi ve şu an için komisyona ulaşmış bir metin olmadığını yineledi.

netanyahu açıklaması ve harita tartışması:

Gazetecilerin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahunın yayımladığı ve Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan’ı İsrail’in yanında gösteren haritaya dair sorusuna Oktay, önce anlaşma metninin komisyonda incelenmesi gerektiğini belirterek yanıt verdi. Oktay, "Anlaşma önce bir Komisyona gelsin. Anlaşma metni üzerinde detaylı bir çalışma yapalım. Zaten değerlendirmelerimizi göreceksiniz" dedi ve Netanyahu ile ilgili sözlerini, "Netanyahu’yu muhatap almanın bir anlamı yok" ve "Netanyahu dediğiniz kişi katilin teki" şeklinde sürdürdü. Haritanın içeriğinin şu aşamada kendilerini bağlamadığını ekledi.

moğolistan heyeti ve ikili iş birliği gündemi:

Basın toplantısının ardından heyetler arası görüşmeye geçen Oktay, bugünkü görüşmelerde her iki ülkenin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin güvenlik ve siyasi boyutunun ele alınacağını söyledi. Oktay, askeri ilişkileri kurumsallaştıracak anlaşmaların imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Moğolistan’da kurulan fabrikanın geliştirilmesine ilişkin MKE’nin sunduğu fiyat teklifinin bulunduğunu aktardı.

Kültürel ve turizm alanındaki iş birliğine de vurgu yapan Oktay, ortak kültürel mirası koruma çabalarının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda TİKA tarafından yapımı tamamlanan Bilge Tonyukuk Müzesinin işletmesinin Moğol makamlarınca devralınmasını beklediklerini ifade etti ve sürecin en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: &quot;Mekke Savunma Ortaklık Anlaşması Komisyonumuza ulaşmış...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Mekke Savunma Ortaklık Anlaşması Komisyonumuza ulaşmış değil"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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