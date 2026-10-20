Terörsüz Türkiye ve bölge hedefiyle güvenlik önceliğine işaret

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada partinin güvenlik önceliklerine dikkat çekti. Çelik, konuşmasında 'Odağımız terörsüz Türkiye’nin ve terörsüz bölgenin hedefine ulaşmasıdır' ifadesini kullandı.

güvenlik öncelikleri:

Açıklama, partinin iç güvenlik ve bölgesel istikrarı merkeze alan bir yaklaşımı sürdürdüğünü gösteriyor. Çelik'in vurgusu, kamu düzeninin sağlanması, terörle mücadelenin kararlılıkla devam etmesi ve bunun siyasi gündemin üst sıralarında yer alacağının işareti olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede hukuki ve operasyonel araçların yanı sıra istihbarat ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

bölgesel yansımalar:

Çelik'in hedef gösterimi, dış politikada da terörle mücadele ve bölgesel işbirliklerinin öne alınacağına dair bir mesaj niteliği taşıyor. Terörün sınır ötesi etkilerinin azaltılması, komşu ülkelerle ilişkilerde güvenlik boyutunun güçlendirilmesi ve uluslararası platformlarda koordinasyon çabalarının devam etmesi muhtemel alanlar arasında sayılabilir. MKYK toplantısı sonrası yapılan bu açıklama, partinin güvenlik gündeminin ısrarlı bir şekilde takip edileceğini bir kez daha teyit etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Odağımız terörsüz Türkiye'nin ve terörsüz bölgenin hedefine ulaşmasıdır"